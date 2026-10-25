Težak udarac za Real pred derbi sa Barselonom

Real Madrid je potvrdio da Tibo Kurtoa ima grip i da neće braniti u derbiju protiv Barselone.

Izvor: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Real Madrid gostuje Barseloni u prvom ovosezonskom španskom derbiju (21 čas) i na tom meču neće moći da računa na jednog od glavnih igrača. Tibo Kurtoa ima problem sa gripom i neće biti u mogućnosti da pomogne saigračima što je ogroman problem za "kraljevski klub".

"Tibo Kurtoa je sinoć dobio grip i neće moći da igra u 10. kolu Primere. Umjesto njega će u timu biti Ilija Vološin", navodi se u saopštenju Reala.

Naravno, male su šanse da će Vološin da bude na golu. Mladi ukrajinski golman ima samo 19 godina i priključen je timu da bude na klupi za veliki derbi. U Madrid je stigao 2024. godine u mlađe kategorije kluba. Branio je i u mlađim kategorijama reprezentacije Ukrajine.

Ko će biti na golu?

Jasno je da će umjesto Kurtoe na golu da se nađe rezervni golman Andrej Lunjin. Ukrajinski čuvar mreže koji nije branio oko pet mjeseci. Bio je na klupi na svih dosadašnjih 12 mečeva Reala, a posljednji put kada je počeo meč protiv Barse primio je četiri gola u porazu (4:0).

Doduše, interesantan je podatak da je Lunjin branio na četiri meča protiv Barse i da ima tri pobjede. Doduše, primio je osam golova i ni na jednom meču nije sačuvao mrežu.

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