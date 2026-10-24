Murinjo izgubio živce pred derbi i svađao se sa novinarima: "Dokle više, zašto me pitate za njega?"

Uoči derbija između Real Madrida i Barselone je Žoze Murinjo izgubio živce i svađao se sa novinarom.

Izvor: X/@mundodeportivo

Real Madrid i Barselona odigraće prvi ovosezonski derbi. "El Klasiko" je na programu u nedjelju (21 čas), a dan ranije se Žoze Murinjo pojavio na konferenciji za medije. Bio je dosta nervozan, pa ga je odmah pogodilo pitanje o Hansiju Fliku, treneru rivalskog kluba.

"Ne razuijmm zašto mi postavljate pitanja o našim protivnicima? Šta hoćete da vam kažem o Fliku? Sjajan je trener, radi sjajan posao i to je to. Šta hoćete da vam kažem? Šta još hoćete da vam kažem", rekao je Murinjo.

Nije mu se previše dopalo ni pitanje o tome kako će mu izgledati povratak na "Nou Kamp" poslije renoviranja stadiona.

"Isto je kao bilo koji drugi stadion. Naravno, pričamo o ekipi koja ima veliki kvalitet, nije isto igrati protiv sjajnih i manjih timova, ali se ništa ne dešava."

"Jamal je veliki igrač, ali to nećemo raditi"

¿Cómo vive José Mourinho la vuelta al Camp Nou? "Es igual que ir a otro estadio" https://t.co/GPihdckenq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo)October 24, 2026

Jedan od novinara je pitao i da li će mijenjati plan igre za Lamina Jamala, da li će ga udvajati ili ima drugačije ideje.

"Velike igrače morate da poštujete. Jedna stvar je pokazati poštovanje, druga je mijenjati planove, strukturu igre, zaboraviti sopstvenu esenciju. To nećemo da uradimo. Ni sa Jamalom, ni sa bilo kim drugim vrhunskim igračem", jasan je Murinjo.

"Mi smo gotov proizvod, a Barsa vam je super"

Onda je Portugalac imao i izlaganje i neku vrstu lekcije medijima jer mu se ne dopada način na koji se priča o njegovom timu

"U našem slučaju jednino šta želim da kažem jeste da na nas gledaju kao gotov proizvod i takvi proizvodi u fudbalu su teški, jer nikada nisu završeni. Ali u isto vrijeme projekti koji su u procesu, a tako se priča o nama iako radimo zajedno tek tri mjeseca, dok se o Barseloni priča sve lijepo. Na pripremama smo imali probleme sa povredama, sa raznim problemima, izgubili smo nekoliko sedmica u tome. O nama se priča kao završen proizvod, iako smo tek na početku. U fazi smo gdje trener tek upoznaje ekipu, analizira, polako krči put, isto važi i za igrače koji upoznaju trenera, način trenera, način vođenja ekipe. Poredite nas sa nekim drugim klubovima i to mi ne djeluje pravično. Kada rezultati nisu dobri, kritika je dio toga", zaključio je Murinjo.