Murinjo tajnovit pred Barselonu: Nisam glup...

Pred ovaj "El Kasiko", Barselona je prva na tabeli sa 27 bodova, dok je Real treći sa šest bodova manje.

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Trener fudbalera Real Madrida Žoze Murinjo nije želio da otkrije ni plan igre ni sastav tima pred predstojeći derbi protiv Barselone u Primeri.

"Možete mi postaviti neko drugo pitanje, ali što se tiče mojih planova za utakmicu, ko će igrati, koju formaciju ćemo koristiti, koji stil igre ćemo pokušati da nametnemo, na ta pitanja neću odgovarati", rekao je Murinjo novinarima u Madridu.

Kada je jedan novinar pokušao još jednom, pitavši Murinja da li smatra da je odbrana Barselone njena "slaba tačka", trener Reala ga je pohvalio za trud, iako je bio uzaludan.

"Vi ste pametni, ali nisam ni ja glup", odgovorio je Murinjo i izazvao gromoglasan smijeh u sali za konferencije.

Fudbaleri Real Madrida gostovaće sutra Barseloni, u utakmici desetog kola španske Primere (nedjelja, 21.00). Pred ovaj "El Klasiko", Barselona je prva na tabeli sa 27 bodova, dok je Real treći sa šest bodova manje.

Murinjo je ove sezone započeo drugi mandat u Madridu, a od navijača Barselone sigurno može da očekuje neprijateljski doček.

Tokom svog prvog boravka u Realu, od 2010. do 2013. godine, podigao je rivalstvo između najvećih španskih klubova na novi nivo, zahvaljujući čvrstoj taktici svog tima, kao i verbalnim duelima sa kolegom Pepom Gvardiolom.

Međutim, Murinjo je umanjio značaj očekivane reakcije navijača pred povratak na Nou Kamp.

"To je isto kao odlazak na bilo koji drugi stadion. Nije isto igrati protiv vrhunskog tima i protiv nekog slabijeg protivnika, ali to nije ništa posebno", rekao je Murinjo.

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