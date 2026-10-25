logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Murinjo tajnovit pred Barselonu: Nisam glup...

Murinjo tajnovit pred Barselonu: Nisam glup...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Pred ovaj "El Kasiko", Barselona je prva na tabeli sa 27 bodova, dok je Real treći sa šest bodova manje.

Žoze Murinjo pred El Klasiko nisam glup Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Trener fudbalera Real Madrida Žoze Murinjo nije želio da otkrije ni plan igre ni sastav tima pred predstojeći derbi protiv Barselone u Primeri.

"Možete mi postaviti neko drugo pitanje, ali što se tiče mojih planova za utakmicu, ko će igrati, koju formaciju ćemo koristiti, koji stil igre ćemo pokušati da nametnemo, na ta pitanja neću odgovarati", rekao je Murinjo novinarima u Madridu.

Kada je jedan novinar pokušao još jednom, pitavši Murinja da li smatra da je odbrana Barselone njena "slaba tačka", trener Reala ga je pohvalio za trud, iako je bio uzaludan.

"Vi ste pametni, ali nisam ni ja glup", odgovorio je Murinjo i izazvao gromoglasan smijeh u sali za konferencije.

Fudbaleri Real Madrida gostovaće sutra Barseloni, u utakmici desetog kola španske Primere (nedjelja, 21.00).  Pred ovaj "El Klasiko", Barselona je prva na tabeli sa 27 bodova, dok je Real treći sa šest bodova manje.

Murinjo je ove sezone započeo drugi mandat u Madridu, a od navijača Barselone sigurno može da očekuje neprijateljski doček.

Tokom svog prvog boravka u Realu, od 2010. do 2013. godine, podigao je rivalstvo između najvećih španskih klubova na novi nivo, zahvaljujući čvrstoj taktici svog tima, kao i verbalnim duelima sa kolegom Pepom Gvardiolom.

Međutim, Murinjo je umanjio značaj očekivane reakcije navijača pred povratak na Nou Kamp.

"To je isto kao odlazak na bilo koji drugi stadion. Nije isto igrati protiv vrhunskog tima i protiv nekog slabijeg protivnika, ali to nije ništa posebno", rekao je Murinjo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Žoze Murinjo Real Madrid FK Barselona fudbal Primera treneri El Klasiko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC