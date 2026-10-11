Haos u Real Madridu: Žoze Murinjo odbio da se pojavi na konferenciji poslije Vinisijusove sramote

Žoze Murinjo nije želio da se pojavi na konferenciji za medije poslije meča Reala i Viljareala.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Real Madrid je uspio da se izvuče i da pobijedi Viljareal u španskom prvenstvu (1:0). Jedini gol postigao je Jan Diomande, ali je u centru pažnje ipak bio Vinisijus koji je napravio skandal. Dobio je direktan crveni karton jer je povukao za kosu rivala. Zbog toga je poništen i njegov gol za 2:0 jer se ta situacija dogodila u akciji kod pogotka.

I ne samo to, vikao je na sudiju Kordera Dijaza, koji je poslije pregledanog snimka zbog poziva iz VAR sobe izvadio crveni karton. Nije se na tome završilo, pošto je Žoze Murinjo dodatno "zakuvao stvari".

Izvor: Pablo Garcia/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugalski stručnjak je odbio da se pojavi na konferenciji za medije poslije meča. Španski mediji prenose da je navodno rekao "da se plaši da će biti suspendovan ako progovori". Što bi značilo i da bi mogao da propusti derbi sa Barselonom 25. oktobra. Upravo je to meč koji bi i Vinisijus mogao da propusti ako bude kažnjen žestoko zbog ponašanja.

Situacija u Realu je blago rečeno problematična. Trenutno su treći na tabeli u Španiji sa 18 bodova, šest manje od Barselone, dok je ispred Atletiko Madrid sa 19 poena. Muke se nastavljaju i za Murinja i za klub...