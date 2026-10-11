Vinisijus dobio crveni zbog čupanja kose protivniku: Propustiće El Klasiko zbog potpune gluposti

Vinisijus Žunior isključen je zbog povlačenja za kosu protivnika u pobjedi Reala nad Viljarealom. Opet je izazvao kontroverzu i neće moći da igra u El Klasiku protiv Barselone

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Napadač Real MadridaVinisijus Žunior isključen je u pobjedi protiv Viljareala u subotu uveče 1:0 (0:0). Brazilac je povlačio za kosu Kanađanina Nejtana Salinu i zbog toga dobio crveni, a sve se dogodilo na početku akcije u kojoj je kontroverzni napadač postigao poništeni gol za 2:0.

Čak je i trener Reala Žoze Murinjo potrčao da proslavi taj pogodak, ali ga je sudija poništio jer je vidio šta je Vinisijus uradio na početku akcije. Brazilac je samo 20-ak minuta ranije ušao umjesto Trenta Aleksandra-Arnolda.

Vinisijus neće moći da igra u El Klasiku

Kilijan Mbape

Izvor: Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog tog isključenja u drugi plan je pao prvi gol talentovanog desnog krila Jana Diomandea (19) za Real od dolaska u klub ovog ljeta iz Lajpciga za 125 miliona evra. Šutirao je po zemlji u 62. minutu i tim udarcem je donio tijesnu pobjedu "kraljevskom klubu" za zaostatak Reala od šest bodova za perfektnom i nezaustavljivom Barselonom. Ona je glatko pobijedila Hetafe na Kamp Nouu 3:0.

El Klasiko je zakazan za dva kola, 25. oktobra u Barseloni i Vinisijus neće imati pravo da igra jer je dobio direktan crveni karton. Kaznu će početi da odrađuje sljedećeg vikenda, kada će Real dočekati Sevilju 18. oktobra.

Pravila kažu jasno - dvije ili više utakmica suspenzije

Prema pravilima La Lige, direktan crveni karton može da donese suspenziju u trajanju do četiri utakmice. Jedna utakmica suspenzije predviđena je za blaže prekršaje, poput sprečavanja očigledne prilike za postizanje gola bez upotrebe prekomjerne sile, kao i za slične incidente obuhvaćene Disciplinskim pravilnikom.

Suspenzija od dvije do tri utakmice izriče se za nasilničko ponašanje, grubu igru ili vrijeđanje sudije, dok se za naročito ozbiljne činove agresije može izreći kazna od četiri ili više utakmica.