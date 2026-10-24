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Skandal i krvave glave u Realu: "Nije bilo pesnica i tuče, to je sitan detalj"

Skandal i krvave glave u Realu: "Nije bilo pesnica i tuče, to je sitan detalj"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Oreljan Čuameni tvrdi da nije bilo pesnica i tuče, a španski mediji i dalje pišu o tome da je nokautirao Federika Valverdea. Kome vjerovati?

Španski mediji Čuameni nokautirao Valverdea u Realu Izvor: Ropero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stvari u Real Madridu nisu baš najbolje i to se vidi, a sada polako isplivavaju stvari iz svlačionice. Prošle sezone se u timu desio sukob Oreljana Čuamenija i Federika Valverdea, a sada je Francuz konačno progovorio o tome. Iako je Valverde tada završio u bolnici na ušivanju, Čuameni tvrdi da se - nije desilo ništa.

On zapravo tvrdi da je bilo sukoba, ali da su navodi o tome da je došlo do tuče i pesničenja netačni. Ali, kako je onda završio sa posekotinama urugvajski univerzalac?

"Nije bilo tuče, onako kako ljudi pričaju. U svlačionici su se desile neke stvari, kao što to često biva... Ponekad dođe do manjih tenzija i slično.Desilo se nešto neprijatno ili pomalo iritantno. Jedini problem je što, kada ste u Real Madridu, i najsitniji detalj poprimi nevjerovatne medijske razmjere. S Fedeom sam u dobrim odnosima, nema nikakvih problema. Isto je i na terenu. Život ide dalje", rekao je Čuameni. 

Šta se zapravo desilo?

Španski mediji su u maju javili da je Oreljan Čuameni udario Federika Valverdea tako jako da je Urugvajac pao u nesvijest i morao je da bude hospitalizovan. Sve je počelo kada je Francuz jako startovao, nakon čega je počela svađa. Tadašnji trener Alvaro Arbeloa nije smirio strasti i zatim se desio nokaut i Valverde je okrvavljene glave otišao u bolnicu. Bila to tačna verzija događaja ili ne, Real je tada kaznio obojicu. 

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Real Madrid

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