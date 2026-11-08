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Preokret Barse u Madridu za vrh Primere (VIDEO)

Preokret Barse u Madridu za vrh Primere (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Barselona je u velikom derbiju 12. kola španske Primere savladala Atletiko Madrid rezultatom 2:1 na stadionu “Metropolitano” i preuzela lidersku poziciju na tabeli.

Barselona pobijedila Atletiko Madrid Izvor: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Utakmica je počela u visokom ritmu, a domaćini su već u 10. minutu stigli do vođstva. Nakon brze akcije i asistencije Hulijana Alvareza, Đulijano Simeone je preciznim udarcem savladao Đoana Garsiju za 1:0.

Katalonci su postepeno preuzeli kontrolu nad posjedom i sve više kružili oko odbrane „jorgandžija“, a pritisak se isplatio u samom finišu prvog poluvremena.

Tada je Fermin Lopez iskoristio prostor u šesnaestercu i poslao loptu iza leđa Jana Oblaka za 1:1.

U nastavku je uslijedila taktička borba, a trenutak odluke dogodio se u 66. minutu. Ponovo je u centru pažnje bio Fermin Lopez, koji je na dodavanje Lamina Jamala postigao svoj drugi gol na meču i donio Barseloni prednost od 2:1.

Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone je u završnici uveo svježe ofanzivne snage (Serlot, David) u pokušaju da izjednači, ali je odbrana Barselone, predvođena Kubarsijem, izdržala pritisak bez većih problema do posljednjeg sudijskog zvižduka.

Ovom pobjedom Barsa je pretekla Real Madrid i osamostalila se na vrhu tabele španskog prvenstva.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

FK Barselona Atletiko Madrid Primera

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