Stefan Džodić je na meti Atletiko Madrida i velikan želi da ga dovede Čolu Simeoneu. Problem je što mnogo košta...

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Atletiko Madrid hoće Stefana Džodića! Novi reprezentativac Srbije i sin nekadašnjeg štopera Nenada Džodića sada je na meti Dijega Čola Simeonea. Vezista koji trenutno nastupa za Almeriju je na meti "jorgandžija", prenosi španska "Marka".

Nakon što je počeo karijeru u Monpeljeu, poslije samo jedne sezone otišao je u Almeriju i tu privukao pažnju velikana. Navodno je klub već kontaktirao Džodića i krenulo se u pregovore.

Problem za transfer je to što Džodić ima ugovor sa vrlo ambicioznom Almerijom do juna 2032. godine, a izlazna klauzula iznosi 40.000.000 evra.

Ko je Stefan Džodić?

Vidi opis Atletiku traže 40 miliona za Srbina iz druge lige: Stefan digao Španiju na noge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Vezista rođen u Monpeljeu, gdje mu je te 2005. godine otac igrao fudbal, visok je 190 centimetara i igra kao centralni i defanzivni vezista. Ove sezone je u Segundi odigrao 10 mečeva, dao je jedan gol i ima jednu asistenciju. Njegov otac Nenad je legenda Monpeljea gdje je igrao od 1997. do 2004. godine, pa od 2007. do 2011. Nastupao je tri godine između toga za Ažaksio, a počeo je u Zemunu. Ima pet nastupa za SR Jugoslaviju.

Njegov mlađi brat Viktor Džodić je golman i on je i dalje u Monpeljeu, gdje je ove sezone upisao dva nastupa za seniorski tim. Za Srbiju je igrao na U16, U17, U18 i U19 nivou, a skupio je ukupno 19 nastupa.