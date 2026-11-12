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Ivan Golac želi da mijenja Partizan iz korijena: "Ne može u klub da dođe ko hoće i kako hoće"

Ivan Golac želi da mijenja Partizan iz korijena: "Ne može u klub da dođe ko hoće i kako hoće"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ivan Golac otkriva svoje ambicije za vođenje Partizana i planove za povratak kluba u Evropu. Saznajte više o njegovim idejama.

Ivan golac plan za povratak partizana u evropu Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Ivan Golac ne krije da želi među čelnike crno-bijelih. Nekadašnji desni bek kluba iz Humske se nedavno oglasio i o planu kojim bi mogao da pomogne Parnom valjku, a sad je dodatno obrazložio ideje koje zastupa.

"Prvi put smo bili zajedno prije godinu dana, razgovarao sam sa članovima 'Apela za spas Partizana' i grupom ljudi koja će finansijski i organizaciono pomoći klubu. Interesovalo me je njihovo razmišljanje, pravac u kojem žele da idu i šta mogu da urade. Doći u Partizan i voditi ga je izuzetno ozbiljna stvar jer Partizan je uspavani gigant, uvijek ga poredim sa Lids junajtedom sa Ostrva. Kroz tu ideju, oni su u jednom trenutku rekli: 'Što ti ne bi bio predsjednik?'.

Ja se nikada ne bih kandidovao za predsjednika, jer pripadam struci, terenu, ali ako je to u interesu kluba, pomogao bih, samo na nečiji prijedlog. Zbog interesa Partizana sam prihvatio ideju i jedne i druge grupe da napravimo i organizujemo klub onakvim kakav treba da bude. Hoćemo da ostavimo zdrav, perspektivan i ambiciozan klub onima koji će doći poslije nas. Partizan uvijek mora da bude u Evropi, jer je klub takvih kapaciteta", otkrio je u emisiji "SportSKI dan".

Partizan je, trenutno, jako daleko od evropske scene.

"Partizan kao veliki i moćan klub ne može bez Evrope iz mnogo razloga. Evropa nam omogućava toliko mnogo. Zamislite, UEFA nudi toliko para, a mi nećemo? To onda nije u redu. Partizan ne može da čeka, moramo da pobjeđujemo i plasiramo se u evropska takmičenja. To je proces, bar godinu dana će nam trebati u zdravoj selekciji da to uradimo. U roku od godinu dana biće mnogo lijepih i vidljivih promjena. Moramo ostaviti trag u Evropi. Ne interesuje me Evropa tek tako, hoću da budemo pandan drugima, da budemo bolji. Biti dio nečega, a ne biti važan u tome nije smisao Partizana jer je isuviše veliki klub", dodao je.

Šta je plan za budućnost Partizana?

Finansijski problemi Partizana su glavna tema: "Najvažniji dio priče tiče se finansija i tu su veoma ozbiljni ljudi, profesionalni, pripadaju svijetu biznisa, bez toga jedan ozbiljan klub ne može da funkcioniše. Pul sponzora je spreman da pomogne Partizanu i radi se u tom pravcu i želimo preko naših veza da to što više proširujemo. Partizan mora da oživi".

"Imamo jasan plan i program. Razgovaramo, znamo naš pravac i kako ćemo sve uraditi. Nas interesuju tri stvari, a to su Partizan, teren (igrači) i publika. Hoćemo da imamo pun stadion. To će značiti da igramo dobro i povezano je sa tim da je urađena prava selekcija. To je ključ svega. Ne može u Partizan da dođe ko hoće i kako hoće. Moraju da dolaze najbolji. Selekcija ljudi u klubu biće odrađena na najvišem nivou i moći će da rade samo najbolji. Nemam ništa protiv stranih igrača, igrao sam u inostranstvu, ali taj stranac mora da bude mnogo bolji od onoga što imamo da bi nam pomogao, inače nam ne treba", zaključio je Golac.

Bonus video: 

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01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Ivan Golac FK Partizan

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