Vratio se Partizanov "grešnik": Sad je na Stanojeviću da ga ukroti

Demba Sek se oporavio od povrede i mogao bi da igra već u subotu protiv PAOK-a.

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U toku je reprezentativna pauza koja će sigurno prijati fudbalerima Partizana koji su nakon tri vezane pobjede od dolaska Aleksandra Stanojevića ponovo kiksnuli u Humskoj, i to protiv Mačve. U tom meču nisu mogli da računaju na igrača koji pravi razliku na terenu, Dembu Seka. Ipak, iz crno-bijelog tabora sada stižu povoljne vijesti.

Kako saznaje Meridian sport, Demba Sek je spreman za povratak u trenažni ritam i već u srijedu popodne je počeo da radi sa ostatkom tima.

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Ekipa Aleksandra Stanojevića u subotu igra prijateljski meč sa PAOK-om u Solunu, ali još nije poznato da li će Senegalac već tada biti u sastavu. Svakako se očekuje da se do meča sa IMT-om u Superligi potpuno oporavi.

Problem sa disciplinom

Demba Sek je igrač koji svojim talentom zaslužuje da nosi dres Partizana, ali problem sa disciplinom je ono što ga najviše koči. Bio je suspendovan zbog sukoba sa Nikolom Čumićem u mandatu Saše Ilića, dok će biti zanimljivo vidjeti kako će Stanojević izaći na kraj sa njegovim karakterom.

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Izvor: Dušan Milenković / ATA images

"Pratio sam iz medija, nisam iznutra pratio, jer su mi prijatelji u klubu, nisam htio te tračeve da slušam. Baš iz respekta prema njima se nisam čuo, pratio sam izjave. Rekao sam igračima da me respekt jedino interesuje. Disciplina nije ako ne ustanemo svi u istom trenutku ili ne ručamo. Za mene je poštovanje prema ekipi i grbu. Pričao sam sa direktorom Petrovićem o tome. Kazna mi ništa ne znači, kazna mi je kada neko ne ispoštuje situaciju. Na tome najviše radimo, da svi pokažu respekt prema saigraču, prema klubu prvo, na tome radimo. To su ti sistemi vrijednosti koje postavljamo."

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