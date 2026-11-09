Dževad Prekazi, legendarni fudbaler, preminuo je u 70. godini, a FK Partizan organizuje komemoraciju u njegovu čast 11. novembra.

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Legendarni fudbaler Dževad Prekazi preminuo je iznenada u nedjelju 8. novembra, a njegov bivši klub FK Partizan održaće komemoraciju u srijedu (11. novembar, 11 časova) u foajeu centralne lože Stadiona Partizana.

"Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji Fudbalskog kluba Partizan, kao i u srpskom i turskom fudbalu. O značaju njegove sportske karijere, ugledu koji je uživao i poštovanju koje je stekao svjedoče brojne poruke saučešća i izrazi tuge navijača, nekadašnjih saigrača i sportske javnosti u Srbiji i Turskoj", navode iz Partizana.

Vidi opis Partizan se oprašta od Dževada Prekazija: Poznato kada i gdje će biti održana komemoracija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Komemoracija će biti prilika da se klub, njegovi predstavnici, nekadašnji saigrači, prijatelji i poštovaoci oproste od Dževada Prekazija i odaju počast njegovom životu i izuzetnom doprinosu fudbalu", dodaje se u saopštenju.

Ko je bio Dževad Prekazi?

Prekazi je rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, u crno-bijelom dresu odigrao je preko 150 ligaških utakmica i osvojio tri titule prvaka Jugoslavije (1976, 1978, 1983), uz učinak od 19 golova.

Nastupao je za mlade selekcije (U-18 i U-21) bivše Jugoslavije, a po završetku igračke karijere 1992. godine se okrenuo trenerskom radu. Radio je kao trener u mlađim kategorijama i klubovima poput Železnika, Sinđelića, OFK Beograda i Partizana.

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