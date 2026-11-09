Dževad Prekazi: "Da mrzim Zvezdu? Pa nisam ja budala"

U Beogradu je u 70. godini preminuo Dževad Prekazi. Legendarni fudbaler Partizana koji Zvezdu nije mrzio, zapravo mu je najbolji prijatelj bio nekadašnji fudbaler crveno-bijelih.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

U 70. godini u Beogradu preminuo je Dževad Prekazi. Legendarni fudbaler Partizana stekao je slavu igrajući i u Galatasaraju, a nastupao je i za Hajduk iz Splita. Iako je tokom godina razvio veliko rivalstvo sa Crvenom zvezdom, nije mu padalo na pamet da nekoga mrzi.

"Sa našim najvećim rivalom, pa to su sve bili naši drugari. Meni je najbolji drug u fudbalskom smislu bio Srba Stamenković. Danas kada gledam sve ovo – ružan san. Stvarno ružan san, mada i novinari su tome doprinijeli jer je strašno šta se sve piše“, rekao je Dževad Prekazi jednom prilikom.

U susret meču #USAvSRB - Srbin koji je otkrio fudbalsku Ameriku, Srboljub Srba Stamenković https://t.co/j0043Me8iY https://t.co/Kkuf18juyn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)January 21, 2017

Užičanin Srboljub Stamenković preminuo je prerano nekoliko dana prije 40. rođendana, a znao je Prekazija iz dana kada su igrali mali fudbal u Americi. Tu se stvorilo neraskidivo prijateljstvo.

"Da mrzim Zvezdu? Zašto? Pa nisam budala.To je rivalitet, bez njega ne bi bilo našeg fudbala. Jedan od mojih najboljih prijatelja bio je pokojni Srba Stamenković, veliki zvezdaš, još veći fudbaler i čovjek. Najveći gospodin na svijetu bio je Rajko Mitić. On je meni, tada klincu, skidao šešir kada se pozdravlja. To su bile gromade od ljudi. Dragi su mi i Šekularac, Bora Kostić, Kule Aćimović, Steva Ostojić, Zoki Filipović. Uh, kakvi su to fudbaleri bili, pakao", rekao je Dževad Prekazi.

A kako je stigao do Partizana?

Njegov stariji brat Ljuan je prvi došao u Humsku, a zapravo je najstariji brat Fatos kriv što je Dževadu uopšte palo na pamet da igra fudbal.

"U Kosovskoj Mitrovici tada nije bilo organizovanog fudbala za sve uzraste kao danas. Imali smo omladince. Niželigaški klub Remont ih je imao jer se takmičio u ligi.To su sve bili moji drugari, mješovito društvo. Bilo je Srba, Albanaca, Crnogoraca, koga god hoćeš. Nitko te nije pitao tko si i što si. Jednog dana moj najstariji brat Fatos otišao je u Remont. Tamo su u prvom timu igrali njegovi drugari. Stalno su ga molili da dođe i na kraju je pristao. Kad je došao, pitali su ga: 'A gde ti je mlađi brat?' On im je rekao da ja nisam takav, da samo igram fudbal na ulici i da sam naopak. A oni su mu rekli: 'Dovedi ga ovamo, među omladince.' Onda je došao kući i pitao me: 'Je l' bi ti trenirao?'. Ja sam stvarno fenomen. Počeo sam da treniram krajem januara ili početkom februara 1974. godine. Iste te godine postao sam omladinski reprezentativac Jugoslavije, a već u decembru došao sam u Partizan i potpisao ugovor. Zamisli, deset mjeseci mog ozbiljnog fudbala i već sam bio u Partizanu", ispričao je u svom posljednjem intervjuu za "Indeks" Dževad Prekazi.

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