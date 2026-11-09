logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dževad Prekazi: "Da mrzim Zvezdu? Pa nisam ja budala"

Dževad Prekazi: "Da mrzim Zvezdu? Pa nisam ja budala"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U Beogradu je u 70. godini preminuo Dževad Prekazi. Legendarni fudbaler Partizana koji Zvezdu nije mrzio, zapravo mu je najbolji prijatelj bio nekadašnji fudbaler crveno-bijelih.

Dževad Prekazi o Crvenoj zvezdi Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

U 70. godini u Beogradu preminuo je Dževad Prekazi. Legendarni fudbaler Partizana stekao je slavu igrajući i u Galatasaraju, a nastupao je i za Hajduk iz Splita. Iako je tokom godina razvio veliko rivalstvo sa Crvenom zvezdom, nije mu padalo na pamet da nekoga mrzi.

"Sa našim najvećim rivalom, pa to su sve bili naši drugari. Meni je najbolji drug u fudbalskom smislu bio Srba Stamenković. Danas kada gledam sve ovo – ružan san. Stvarno ružan san, mada i novinari su tome doprinijeli jer je strašno šta se sve piše“, rekao je Dževad Prekazi jednom prilikom. 

Užičanin Srboljub Stamenković preminuo je prerano nekoliko dana prije 40. rođendana, a znao je Prekazija iz dana kada su igrali mali fudbal u Americi. Tu se stvorilo neraskidivo prijateljstvo.

"Da mrzim Zvezdu? Zašto? Pa nisam budala.To je rivalitet, bez njega ne bi bilo našeg fudbala. Jedan od mojih najboljih prijatelja bio je pokojni Srba Stamenković, veliki zvezdaš, još veći fudbaler i čovjek. Najveći gospodin na svijetu bio je Rajko Mitić. On je meni, tada klincu, skidao šešir kada se pozdravlja. To su bile gromade od ljudi. Dragi su mi i Šekularac, Bora Kostić, Kule Aćimović, Steva Ostojić, Zoki Filipović. Uh, kakvi su to fudbaleri bili, pakao", rekao je Dževad Prekazi.

A kako je stigao do Partizana?

Njegov stariji brat Ljuan je prvi došao u Humsku, a zapravo je najstariji brat Fatos kriv što je Dževadu uopšte palo na pamet da igra fudbal.

"U Kosovskoj Mitrovici tada nije bilo organizovanog fudbala za sve uzraste kao danas. Imali smo omladince. Niželigaški klub Remont ih je imao jer se takmičio u ligi.To su sve bili moji drugari, mješovito društvo. Bilo je Srba, Albanaca, Crnogoraca, koga god hoćeš. Nitko te nije pitao tko si i što si. Jednog dana moj najstariji brat Fatos otišao je u Remont. Tamo su u prvom timu igrali njegovi drugari. Stalno su ga molili da dođe i na kraju je pristao. Kad je došao, pitali su ga: 'A gde ti je mlađi brat?' On im je rekao da ja nisam takav, da samo igram fudbal na ulici i da sam naopak. A oni su mu rekli: 'Dovedi ga ovamo, među omladince.' Onda je došao kući i pitao me: 'Je l' bi ti trenirao?'. Ja sam stvarno fenomen. Počeo sam da treniram krajem januara ili početkom februara 1974. godine. Iste te godine postao sam omladinski reprezentativac Jugoslavije, a već u decembru došao sam u Partizan i potpisao ugovor. Zamisli, deset mjeseci mog ozbiljnog fudbala i već sam bio u Partizanu", ispričao je u svom posljednjem intervjuu za "Indeks" Dževad Prekazi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dževad Prekazi fudbal FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC