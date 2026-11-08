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Rade Zalad o Dževadu Prekaziju: "50 godina smo drugovi, u četvrtak smo bili zajedno na stadionu"

Rade Zalad o Dževadu Prekaziju: "50 godina smo drugovi, u četvrtak smo bili zajedno na stadionu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Golman legendarne generacije Partizana Rade Zalad oprostio se od svog saigrača i prijatelja Dževada Prekazija.

rade zalad o dzevadu prekaziju 50 godina smo bili drugovi Izvor: MN Press / Kazneni Prostor Podcast / YouTube

Tragične vijesti stižu iz Beograda gdje je u 70. godini preminuo veliki Dževad Prekazi. Legendarni fudbaler Partizana ostavio je ogroman trag u crno-bijelom dresu kao i u dresu Galatasaraja, a od 1993. godine živio je u Beogradu.

Sa Partizanom je osvojio tri titule, jedan Kup Maršala Tita, a 1984. i evropski trofej. Mitropa kup je osvojio 1984. godine sa Radetom Zaladom na golu. Družili su se i na nedavno održanom Mundijalu prijateljstva u Ulcinju, kao i prije samo nekoliko dana.

"Šokiran sam, ne znam šta da ti kažem 50 godina smo drugovi u četvrtak smo bili zajedno na stadionu, cijelo društvo se okupilo, nemam nikakav komentar, samo sam zgranut", rekao je vidno potreseni Zalad za MONDO.

Oproštaj Partizana

"Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vijest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-bijeli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vrijeme ja ubilježio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.

Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka poslije čega se seli u Tursku gdje je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime.

Ipak, Dževad Prekazi je oduvijek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-bijelih. Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru", stoji u oproštaju crno-belih.

(MONDO, Nikola Lalović)

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