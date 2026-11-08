Galatasaraj se emotivnom porukom oprostio od Dževada Prekazija: "Nikada te nećemo zaboraviti"

Turski velikan Galatasaraj oglasio se povodom smrti legendarnog igrača Dževada Prekazija, uputivši emotivnu i dirljivu oproštajnu poruku čovjeku koji je obilježio jednu od najslavnijih epoha istanbulskog kluba.

Izvor: Berk Ozkan / AFP / Profimedia

U Istanbulu, gdje je Prekazi stekao status istinskog božanstva i gdje jedna ulica nosi njegovo ime, vijest o njegovom odlasku dočekana je sa velikom tugom. Klub je putem zvaničnih kanala izrazio duboko žaljenje i odao počast fudbaleru čiji su potezi zadužili generacije navijača.

"Duboko smo ožalošćeni gubitkom Dževada Prekazija, koji je zlatnim slovima ispisao svoje ime u istoriji Galatasaraja i ostavio neizbrisiv trag u našim sjećanjima svojim fudbalom i karakterom. Prekazi, koji je stvorio čitavu generaciju navijača Galatasaraja kroz svoje nezaboravne golove i neopisivu radost koju nam je donio, zauvijek će živjeti u našim srcima. Nikada te nećemo zaboraviti… Neka mu je vječni mir; upućujemo saučešće njegovoj porodici, bližnjima i svima koji su ga voljeli", navedeno je u saopštenju turskog kluba.

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.Seni unutmayacağız…Cevad Prekazi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)November 8, 2026

Dres Galatasaraja nosio u prelomnim godinama kluba, predvodeći ekipu do šampionske titule čekane deceniju i po, čime se zauvijek upisao među besmrtnike turskog fudbala. Stigao je 1985. godine u Galatu i za žuto-crvene odigrao šest sezona, osvojivši dvije titule prvaka Turske.

Futbolun efsanesi Yugoslav Cevad Prekazi hayatını kaybetti"Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım"Prekazi'nin Galatasaray formasıyla 15 Mart 1989'da, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanşında Monaco'ya attığı gol hafızalara kazınmıştıhttps://t.co/sWYoC2LQsu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi)November 8, 2026

Prekazi je najveći trag ostavio u Partizanu gdje je proveo osam godina, a u bogatoj karijeri nastupao je još za FK Remont, Hajduk iz Splita, Altaj i Bakirkojospor.

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, u crno-bijelom dresu odigrao je više od 150 ligaških utakmica i osvojio tri titule prvaka Jugoslavije (1976, 1978, 1983), uz učinak od 19 golova.

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(MONDO)