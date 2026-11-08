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Galatasaraj se emotivnom porukom oprostio od Dževada Prekazija: "Nikada te nećemo zaboraviti"

Galatasaraj se emotivnom porukom oprostio od Dževada Prekazija: "Nikada te nećemo zaboraviti"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Turski velikan Galatasaraj oglasio se povodom smrti legendarnog igrača Dževada Prekazija, uputivši emotivnu i dirljivu oproštajnu poruku čovjeku koji je obilježio jednu od najslavnijih epoha istanbulskog kluba.

Galatasaraj se emotivnom porukom oprostio od Dževada Prekazija Izvor: Berk Ozkan / AFP / Profimedia

U Istanbulu, gdje je Prekazi stekao status istinskog božanstva i gdje jedna ulica nosi njegovo ime, vijest o njegovom odlasku dočekana je sa velikom tugom. Klub je putem zvaničnih kanala izrazio duboko žaljenje i odao počast fudbaleru čiji su potezi zadužili generacije navijača.

"Duboko smo ožalošćeni gubitkom Dževada Prekazija, koji je zlatnim slovima ispisao svoje ime u istoriji Galatasaraja i ostavio neizbrisiv trag u našim sjećanjima svojim fudbalom i karakterom. Prekazi, koji je stvorio čitavu generaciju navijača Galatasaraja kroz svoje nezaboravne golove i neopisivu radost koju nam je donio, zauvijek će živjeti u našim srcima. Nikada te nećemo zaboraviti… Neka mu je vječni mir; upućujemo saučešće njegovoj porodici, bližnjima i svima koji su ga voljeli", navedeno je u saopštenju turskog kluba.

Dres Galatasaraja nosio u prelomnim godinama kluba, predvodeći ekipu do šampionske titule čekane deceniju i po, čime se zauvijek upisao među besmrtnike turskog fudbala. Stigao je 1985. godine u Galatu i za žuto-crvene odigrao šest sezona, osvojivši dvije titule prvaka Turske.

Prekazi je najveći trag ostavio u Partizanu gdje je proveo osam godina, a u bogatoj karijeri nastupao je još za FK Remont, Hajduk iz Splita, Altaj i Bakirkojospor.

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, u crno-bijelom dresu odigrao je više od 150 ligaških utakmica i osvojio tri titule prvaka Jugoslavije (1976, 1978, 1983), uz učinak od 19 golova.

(MONDO)

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Dževad Prekazi

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