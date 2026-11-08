"Partizan mu bio druga kuća, u Istanbulu ulica nosi njegovo ime": Emotivan oproštaj crno-bijelih od Prekazija

Fudbalski klub Partizan se oprostio od svoje legende Dževada Prekazija, simbola crno-bijelih koji ima svoju ulicu u Istanbulu

Izvor: MN PRESS

Preki je crno-bijeli dres zadužio još u omladinskim danima, a u seniorskom timu "Parnog valjka" je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vrijeme je ubilježio 175 nastupa za Partizan i postigao 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.

Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka, poslije čega se seli u Tursku gdje je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime.

"Ipak, Dževad Prekazi je oduvijek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-bijelih. Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno saopšteni", saopštili su crno-bijeli.

"Preki, hvala na svemu i počivaj u miru", poruka je Partizana.