U Beogradu je u 70. godini preminuo Dževad Prekazi. Fudbaler, intelektalac, komunista, Jugosloven. Čovek.

Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti su došle do srpske sportske javnosti, preminuo je veliki Dževad Prekazi. Legenda nekoliko klubova, nažalost nikada reprezentativac svoje Jugoslavije i čovjek po kome se zove jedna ulica u Istanbulu, napustio nas je u 70. godini u Beogradu gdje je preminuo od posljedica moždanog udara.

Nevjerovatni Dževad Prekazi nije bio samo fudbaler, bio je čovjek koji je bio velikan u svakom smislu. Njegova životna priča je za film.

Ko je bio Dževad Prekazi?

Vidi opis Ko je bio Dževad Prekazi? Tražio ga Johan Krojf, Istanbul obožavao, a za njega su postojali samo Beograd i Jugoslavija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, počeo je da igra fudbal u malom klubu Remont. Partizan ga je primijetio zato što je u Partizan stigao njegov stariji brat Ljuan. Prešao je u Beograd još u mlađim kategorijama i debitovao je 1974. godine.

Ubrzo je postao jedan od najboljih igrača Partizana u generaciji sa Petrom Borotom, Radomirom Antićem, Nikicom Klinčarskim. Kada je u crno-bijeli tim došao Slobodan Santrač, ta ekipa je osvojila Mitropa kup 1978. godine u timu u kome su bili Rade Zalad, Kozić, Đurović, Trifunović, Zavišić...

Nakon što je otjeran iz Partizana zbog sukoba sa upravom kluba, uslijedio je veliki transfer u Hajduk koji je odjeknuo u Jugoslaviji. Dževad Prekazi je nakon toga otišao nakratko u Ameriku gdje ne samo da je igrao fudbal već se upoznavao sa kulturom Amerike, i tu je dobio ponudu velikog Ajaksa.

Nije igrao za Krojfa, postao je legenda u Turskoj

Vidi opis Ko je bio Dževad Prekazi? Tražio ga Johan Krojf, Istanbul obožavao, a za njega su postojali samo Beograd i Jugoslavija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Tražio ga je lično Johan Krojf, ali na kraju se ispostavilo odlično što taj transfer nikada nije bio ostvaren: Prekazi je otišao u redove Galatasaraja. Donio je titulu Galati poslije decenije i po čekanja, a kolika je legenda u Turskoj govori ne samo njegova izjava da želi da ga sahrane sa dresovima Partizana i Galatasaraja, već i to da u Istanbulu postoji ulica koja nosi njegovo ime.

Kada je počela da se raspada Jugoslavija, riješio je da se vrati u Beograd i od 1993. godine je živio u najvećem gradu i prestonici svoje Jugoslavije. Na Kosovu je zbog toga bio prokazan, čak mu je i zapaljena kuća.

Bio je intelektualac, komunista, ateista i Jugosloven. Dres Hajduka nije htio da obuče bez petokrake i uvijek je bio prvi spreman da iskaže svoj stav. Počivaj u miru, veliki Preki.

(MONDO)

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