"Ovo je naša realnost": Stanojević o osmom porazu Partizana ove sezone

Fudbaleri Partizana doživjeli su osmi poraz sezone, izgubivši od Mačve 2:1. Trener Stanojević komentariše trenutnu realnost tima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Partizana ponovo su razočarali i doživjeli čak osmi poraz ove sezone. U nedjelju uveče u Humskoj pobijedila ih je Mačva 2:1, a trener Aleksandar Stanojević slegnuo je ramenima poslije meča i ocijenio "ovo je naša realnost".

"Šta reći? Teško nam je poslije svega. Vidimo neku našu realnost, neshvatljivo je da dva lagana gola primimo, otvorili smo dobro i imali šanse, nevjerovatno je kakve golove primimo. Jalovo smo napadali, ali nismo bili dobri. Ovo je naša realnost koju moramo da rješavamo", rekao je Stanojević za TV Arena sport poslije utakmice.

Crno-bijeli su ove sezone u Humskoj izgubili i od Čukaričkog (0:2), Vojvodine (2:3), Radničkog 1923 (0:1), IMT-a (1:2), a pobijedili su Zemun (3:0), Novi Pazar (1:0) i OFK Beograd (3:1). Dakle, osvojili su samo devet od moguća 24 boda u svom domu i tako poražavajućem broju ništa ne bi trebalo dodavati.

Pogledajte kako su crno-bijeli izgubili od Mačve:

Partizan Mačva Izvor: YouTube/Arena sport TV

Poslije još jednog neuspjeha, Partizan zauzima 10. mjesto na tabeli, sa samo 17 osvojenih bodova u 15 odigranih kola.