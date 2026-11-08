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Napeto na stadionu Partizana, sukob kraj terena: Raća Petrović i trener Mačve se pokoškali, Stanoje dotrčao

Napeto na stadionu Partizana, sukob kraj terena: Raća Petrović i trener Mačve se pokoškali, Stanoje dotrčao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na stadionu Partizana došlo je do sukoba između Radosava Petrovića i trenera Mačve, što je izazvalo veliku napetost poslije kiksa crno-bijelih.

Gužva na terenu poslije utakmica Partizan Mačva Izvor: Arena Sport/Printsceen

Partizan je izgubio i od Mačve na svom terenu i poslije utakmice bilo je veoma napeto kraj aut-linije. Sportski direktor Partizana Radosav Petrović ušao je u klinč sa trenerom Šapčana Nemanjom Glušicom. Trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević prišao im je raširenih ruku, sa namjerom da ih razdvoji, a nije se vidjelo u TV prenosu šta se događalo poslije te svađe.

Pogledajte taj sukob:

Pogledajte

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Frka na kraju Partizan - Mačva
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Sve se brzo smirilo, pa su dvojica trenera prišla reporterki TV Arena sport Dijani Radulović da daju izjave. Glušica je bio ponosan, jer je drugi put u dvije sezone vodio tim do trijumfa protiv crno-bijelih, nakon što ih je i prošle sezone eliminisao iz Kupa.

"Momcima moram da čestitam, ovo je velika pobjeda za nas, prva u istoriji vjerovatno Mačve na ovom stadionu. Držali smo se plana utakmice 90 minuta, pokazali ozbiljan kvalitet i sa loptom i kada smo se branili. U suštini to je to, mnogo nam znači ova pobjeda, svaki bod nam je bitan", kazao je Glušica.

Poslije ove pobjede Mačva se podigla sa začelja tabele, dok je Partizan ostao deseti.

Standings provided by Sofascore

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Tagovi

FK Partizan FK Mačva Superliga Srbije Radosav Petrović

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