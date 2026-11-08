Napeto na stadionu Partizana, sukob kraj terena: Raća Petrović i trener Mačve se pokoškali, Stanoje dotrčao

Na stadionu Partizana došlo je do sukoba između Radosava Petrovića i trenera Mačve, što je izazvalo veliku napetost poslije kiksa crno-bijelih.
Partizan je izgubio i od Mačve na svom terenu i poslije utakmice bilo je veoma napeto kraj aut-linije. Sportski direktor Partizana Radosav Petrović ušao je u klinč sa trenerom Šapčana Nemanjom Glušicom. Trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević prišao im je raširenih ruku, sa namjerom da ih razdvoji, a nije se vidjelo u TV prenosu šta se događalo poslije te svađe.
Pogledajte taj sukob:
Sve se brzo smirilo, pa su dvojica trenera prišla reporterki TV Arena sport Dijani Radulović da daju izjave. Glušica je bio ponosan, jer je drugi put u dvije sezone vodio tim do trijumfa protiv crno-bijelih, nakon što ih je i prošle sezone eliminisao iz Kupa.
"Momcima moram da čestitam, ovo je velika pobjeda za nas, prva u istoriji vjerovatno Mačve na ovom stadionu. Držali smo se plana utakmice 90 minuta, pokazali ozbiljan kvalitet i sa loptom i kada smo se branili. U suštini to je to, mnogo nam znači ova pobjeda, svaki bod nam je bitan", kazao je Glušica.
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Poslije ove pobjede Mačva se podigla sa začelja tabele, dok je Partizan ostao deseti.