Na stadionu Partizana došlo je do sukoba između Radosava Petrovića i trenera Mačve, što je izazvalo veliku napetost poslije kiksa crno-bijelih.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Partizan je izgubio i od Mačve na svom terenu i poslije utakmice bilo je veoma napeto kraj aut-linije. Sportski direktor Partizana Radosav Petrović ušao je u klinč sa trenerom Šapčana Nemanjom Glušicom. Trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević prišao im je raširenih ruku, sa namjerom da ih razdvoji, a nije se vidjelo u TV prenosu šta se događalo poslije te svađe.

Pogledajte taj sukob:

Pogledajte 00:18 Frka na kraju Partizan - Mačva Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Sve se brzo smirilo, pa su dvojica trenera prišla reporterki TV Arena sport Dijani Radulović da daju izjave. Glušica je bio ponosan, jer je drugi put u dvije sezone vodio tim do trijumfa protiv crno-bijelih, nakon što ih je i prošle sezone eliminisao iz Kupa.

"Momcima moram da čestitam, ovo je velika pobjeda za nas, prva u istoriji vjerovatno Mačve na ovom stadionu. Držali smo se plana utakmice 90 minuta, pokazali ozbiljan kvalitet i sa loptom i kada smo se branili. U suštini to je to, mnogo nam znači ova pobjeda, svaki bod nam je bitan", kazao je Glušica.

Vidi opis Napeto na stadionu Partizana, sukob kraj terena: Raća Petrović i trener Mačve se pokoškali, Stanoje dotrčao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Poslije ove pobjede Mačva se podigla sa začelja tabele, dok je Partizan ostao deseti.