Stanojević: "Dajte mi da se završi polusezona, pa ćemo donositi zaključke"

Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, u komentaru poraza od Mačve ukazao na neshvatljive propuste, promašaje i na odsustvu samopouzdanja svog tima.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Partizan je doživio prvi poraz od povratka Aleksandra Stanojevića – protiv Mačve u Humskoj. Poslije meča, trener crno-bijelih ostao je u blagoj nevjerici zbog individualnih grešaka poslije kojih je njegov tim primio golove u prvom dijelu meča. I ne samo zbog toga, već i zbog promašaja u situacijama u kojima su morali da padnu golovi.

„Prvo poluvrijeme smo dobro igrali, stvarali šanse, bili dinamični, ali lako primili golove i teško se vraćamo. Neshvatljiva su ta dva gola, nevjerovatno da tako lagano primimo dva gola. Poslije smo ušli u stihiju, stvarali smo šanse i situacije, ali sve je to bilo ni iz čega. Imali smo problema, momci su teško mogli da se izdignu iz toga. To je realnost ovog trenutka šta nam se dogodilo”, rekao je Stanojević u miks-zoni stadiona Partizana.

Ponavljaju se veliki kiksevi i individualne greške.

„Dosta grešaka, ali imali smo i dvije-tri stopostotne šanse iz kojih moramo da postignemo gol. Pa, kada već igramo tako neka bude 3:3 ili 3:2, nešto tako. Znam i svjestan sam toga, pokušavamo da riješimo... Neki problemi su ostali, vidjećemo u kakvom ćemo se pravcu razvijati, ali baš smo lagano primili golove, to mi je neshvatljivo, ne iz neke taktičke greške ili situacije.”

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Na čemu raditi do polusezone?

„Na odbrani moramo da radimo, definitivno. Samopouzdanje se stiče rezultatom, mi ga nemamo, kada smo primili drugi gol, desilo nam se to što nam se desilo – izgubili smo samopouzdanje, nismo mogli da se pokrenemo, bili smo jalovi.”

Da li je deseto mjesto Partizanova realnost?

„Vidjećemo da li je realnost, vrijeme će pokazati. Tek sam 10 dana ovdje, ne bih donosio zaključke, kao što nisam donosio ni prije ove utakmice. Rekao sam – dajte mi da se završi polusezona, pa ćemo donositi zaključke. Ne donosim ih ni sada, pričam samo o ovoj utakmici, pa ćemo vidjeti na kraju polusezone”, kazao je šef struke crno-bijelih.

Šta čeka crno-bijele do zimske pauze?

Vidi opis Stanojević: "Dajte mi da se završi polusezona, pa ćemo donositi zaključke" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Partizan će do kraja prvog dijela sezone gostovati IMT-u 21. novembra, zatim će dočekati Radnički iz Niša 28. novembra, a onda će 6. decembra gostovati Radničkom 1923 u Kragujevcu.

Prije toga, crno-bijeli će odigrati prijateljsku utakmicu protiv PAOK-a u Solunu, u subotu 14. novembra.







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Bonus video: Partizan - Mačva 1:2

Partizan Mačva Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)