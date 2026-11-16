"Malo smo razočarani": Stanojević se oglasio zbog Dembe Seka

Trener Stanojević komentarisao je povredu Dembe Seka nakon poraza Partizana u Solunu, dok ekipa nastavlja borbu u Superligi.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

FK Partizan doživio je poraz u prijateljskom meču protiv PAOK-a u Solunu (3:1), iako je poveo golom Dembe Seka, a upravo je za Senegalca stigla loša vijest poslije utakmice. Već krajem poluvremena požalio se na povredu i morao je da napusti teren, pa će pauzirati neko vrijeme.

Prethodno se Demba Sek povrijedio i u duelu s Zemunom, zbog čega nije igrao protiv Budućnosti iz Krušika i Mačve, dok izgleda da ga opet čeka pauza.

"Dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želio je da igra i insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo da vidimo snimak", kazao je poslije meča u Solunu trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević.

Do kraja jesenjeg dijela šampionata Partizan će odigrati još samo tri utakmice. Već ovog vikenda gostuje IMT-u, a potom ima mečeve sa dva Radnička. Prvo će 28. novembra u Humskoj gostovati Niš, dok će 6. decembra Partizan u Kragujevac.

U ovom trenutku Partizan je tek na 10. mjestu Superlige sa 17 bodova iz 15 utakmica.

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