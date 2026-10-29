Borac poražen u Novom Sadu: Vojvodina produbila rezultatsku krizu Banjalučana

Košarkaši banjalučkog Borca nastavili su negativan niz pošto su večeras u Novom Sadu pretrpjeli poraz od domaće Vojvodine u okviru Druge ABA lige - 76:62.

Izvor: ABA liga/Vojvodina mts/Nemanja Apic

Za izabranike Marka Šćekića, koji ima podmlađenu ekipu, ovo je bio već četvrti uzastopni poraz u svim takmičenjima, dva puta su gubili u šampionatu Bosne i Hercegovine, a sada i dva puta u regionalnom takmičenju.

To je jasan pokazatelj da su ekipi iz Banjaluke neophodna pojačanja i da jednostavno nisu mogli ozbiljnije parirati dosad neporaženom timu iz Novog Sada.

Vojvodina je stigla do drugog trijumfa nakon što je veći dio kontrolisala utakmicu u Grupi A.

Domaći su stekli ranu prednost u neefikasnoj prvoj četvrtini, vodeći 14:10 nakon deset minuta, da bi se na odlazak na odmor otišlo sa prednošću domaćina od sedam poena razlike (34:27).

Odlučujući period uslijedio je nakon pauze, kada je Voša podigla svoju igru na obje strane terena. Treća četvrtina završena je rezultatom 22:14, što je Novosađanima omogućilo ubjedljivu prednost 56:41 pred posljednjih 10 minuta.

Borac je uspio da bude bolji četvrtu četvrtinu sa 21:20, ali gosti iz Banjaluke nisu uspjeli ozbiljnije da ugroze prednost domaćeg tima.

Uroš Banjac pružio je odličnu sveobuhvatnu partiju za Vojvodinu, završivši sa 14 poena, četiri skoka i dvije asistencije, Dušan Tanasković dodao je 15 poena i pet skokova dok je Boris Dragojević predvodio Borac sa 14 poena i devet skokova.

(MONDO)