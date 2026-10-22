Marko Šćekić žali za propuštenim protiv Mornara: "Da smo te stvari malo bolje odradili..."

Trener KK Borac Banja Luka analizirao je meč sa Mornarom, u kojem je trijumfovala ekipa iz Bara.

Izvor: KK Borac Banja Luka

KK Borac Banja Luka porazom je započeo novu sezonu u ABA 2 ligi.

Crveno-plavi su u dvorani Borik odmjerili snage sa eipom Mornara, koja je u gradu na Vrbasu trijumfovala razlikom od četiri poena (73:77). Tako je tim Marka Šćekića uknjižio drugi uzastopni neuspjeh u neizvjesnim završnicama, nakon što je prethodno pretrpio poraz na gostovanju Promu u Donjem Vakufu.

"Moram da se okrenem ofanzivnim skokovima gdje su oni imali samo dva ofanzivna skoka više od nas. Mi smo imali 19, oni 21. Međutim, u ta dva ofanzivna skoka su nas praktično i dobili. Imali smo prilike u posljednjim minutama, posljednjim sekundama za taj ofanzivni skok poslije naših promašaja, ali i njihovih rotacija, ali nismo uspjeli. Oni su upravo u tome uspjeli. Naravno da su i šutirali bolje trojke od nas, iskusnija su ekipa, dolazili su do tih šuteva malo organizovanije, čitali su malo bolje igru, gdje mi nismo uspjeli da im pariramo u tom dijelu", rekao je poslije utakmice Marko Šćekić, nastavivši:

"Međutim, generalno, utakmicu smo odveli u neizvjesnu završnicu i time sam zadovoljan. Nisam zadovoljan nekim idejama koje je trebalo da sprovedemo, a to je da dijelimo loptu upravo u ovim situacijama kad su oni mnogo pomagali gore na našim izolacijama, kad smo igrali jedan na jedan. Morali smo da nađemo bolja rješenja tu, da ne gubimo te lopte i taj ofanzivni skok. Da smo te stvari malo bolje odradili, mislim da bi rezultat bio drugačiji."

Naredni meč u drugorazrednom regionalnom takmičenju KK Borac Banja Luka će odraditi 29. oktobra u Novom Sadu protiv Vojvodine. Do tada će odraditi i jedan meč u okviru bh. prvenstva – gostovanje u Trebinju ekipi Leotara (25. oktobar).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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