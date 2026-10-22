logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Šćekić žali za propuštenim protiv Mornara: "Da smo te stvari malo bolje odradili..."

Marko Šćekić žali za propuštenim protiv Mornara: "Da smo te stvari malo bolje odradili..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Trener KK Borac Banja Luka analizirao je meč sa Mornarom, u kojem je trijumfovala ekipa iz Bara.

Trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić Izvor: KK Borac Banja Luka

KK Borac Banja Luka porazom je započeo novu sezonu u ABA 2 ligi.

Crveno-plavi su u dvorani Borik odmjerili snage sa eipom Mornara, koja je u gradu na Vrbasu trijumfovala razlikom od četiri poena (73:77). Tako je tim Marka Šćekića uknjižio drugi uzastopni neuspjeh u neizvjesnim završnicama, nakon što je prethodno pretrpio poraz na gostovanju Promu u Donjem Vakufu.

"Moram da se okrenem ofanzivnim skokovima gdje su oni imali samo dva ofanzivna skoka više od nas. Mi smo imali 19, oni 21. Međutim, u ta dva ofanzivna skoka su nas praktično i dobili. Imali smo prilike u posljednjim minutama, posljednjim sekundama za taj ofanzivni skok poslije naših promašaja, ali i njihovih rotacija, ali nismo uspjeli. Oni su upravo u tome uspjeli. Naravno da su i šutirali bolje trojke od nas, iskusnija su ekipa, dolazili su do tih šuteva malo organizovanije, čitali su malo bolje igru, gdje mi nismo uspjeli da im pariramo u tom dijelu", rekao je poslije utakmice Marko Šćekić, nastavivši:

"Međutim, generalno, utakmicu smo odveli u neizvjesnu završnicu i time sam zadovoljan. Nisam zadovoljan nekim idejama koje je trebalo da sprovedemo, a to je da dijelimo loptu upravo u ovim situacijama kad su oni mnogo pomagali gore na našim izolacijama, kad smo igrali jedan na jedan. Morali smo da nađemo bolja rješenja tu, da ne gubimo te lopte i taj ofanzivni skok. Da smo te stvari malo bolje odradili, mislim da bi rezultat bio drugačiji."

Naredni meč u drugorazrednom regionalnom takmičenju KK Borac Banja Luka će odraditi 29. oktobra u Novom Sadu protiv Vojvodine. Do tada će odraditi i jedan meč u okviru bh. prvenstva – gostovanje u Trebinju ekipi Leotara (25. oktobar).

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Borac ABA 2 Marko Šćekić KK Mornar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC