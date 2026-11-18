Košarkaši Borca upisali su i treći poraz u trećem kolu regionalne ABA lige 2 i to od slovenačkog Šenčura, koji je u posljednjoj četvrtini slomio Banjalučane u dvorani "Borik".

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Iz banjalučkog Borca istakli su u najavi meča sa Slovencima da nemaju imperativ pobjede s obzirom da imaju najmlađi tim u ligi, ali da žele sami sebi da ga nametnu klako bi stigli do prvog ovosezonskog trijumfa.

Bili su izabranici Marka Šćekića, koji su najmlađi sastav u Drugoj ABA ligi, na dobrom putu da to i učine jer su poslije prvog dijela imali prednost, ali su u nastavku iskusniji košarkaši Šenčura uspjeli da preokrenu i stignu do nove pobjede u regionalnom takmičenju.

BORAC - ŠENČUR 68:89 (23:20, 16:16, 13:25, 16:28)

Prva četvrtina meča u "Boriku" protekla je u izjednačenoj borbi, a najveću razliku imao je Borac - "plus pet" u sedmom minutu (15:10), ali su gosti iz Slovenije uspjeli da smanje rezultat 23:20.

U drugom kvartalu, takođe prilično je viđena egal utakmica iako su Banjalučani poveli i sa šest (33:27), pa i sedam razlike (39:32) međutim, nisu uspjeli da odu na dvocifrenu razliku, pa je Šenčur uspio da na odmor u poluvremenu ode sa "minus tri" (39:36).

Početkom trećeg perioda, Slovenci lagano preuzimaju primat u Banjaluci i serijom 10:2 tri minuta prije isteka četvrtine prvi put su stigli do dvocifrene prednosti (45:55), ali se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa zaostatkom od devet pogodaka (52:61).

Ipak, Šenčur je u posljednjem periodu razbio Borac i stigao do ubjedljive pobjede, druge u sezoni, dok je banjalučki tim uknjižio i treći poraz.

Nikola Šarić je odigrao briljantnu partiju sa 25 poena i bio je prvo ime Borca, ali i cijele utakmice. Kapiten crveno-plavih Boris Dragojević postigao je 11 koševa uz osam asistencija, koliko je upisao i Matija Tomašević, s tim da je on imao osam skokova uz 11 pogodaka.

Kod Šenčura najzapaženiji u prvom dijelu bili su Rikards Vanags sa 23 i Nik Urbanija sa 14 poena.







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(MONDO)