Košarkaši banjalučkog Borca u srijedu će pred domaćom publikom odigrati meč 3. kola ABA 2 lige protiv slovenačkog Šenčura (18.00).

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučani u ovaj duel ulaze sa posljednjeg mjesta na tabeli regionalnog takmičenja i omjerom 0-2 (nakon poraza na jednu loptu od Mornara i gostujućeg neuspjeha protiv favorizovane Vojvodine), dok u Premijer ligi BiH imaju skor 4-3.

Trener Borca Marko Šćekić istakao je da banjalučku ekipu očekuje izuzetno zahtjevan rival koji u svojim redovima ima iskusne internacionalce, što su pokazali pobjedom protiv Mornara i tijesnim porazom u Novom Sadu. Dodatni problem za domaći sastav predstavlja zdravstveni bilten na visokim pozicijama.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"Suočavamo se sa određenim povredama i virusom, pogotovo na visokim pozicijama. (Nejt) Džonson sigurno neće igrati zbog problema sa koljenom, dok su (Nikola) Salić i Luka Šćekić upitni zbog virusa, a (Viktor) Đurović je na posljednjoj utakmici iskrenuo zglob i vidjećemo koliko će moći da pomogne. Ipak, smatram da imamo kvalitet da se borimo protiv ovakvih ekipa. Uprava nam nije nametnula rezultatski imperativ, ali mi igrači i stručni štab moramo sami sebi da postavimo pritisak i želju za pobjedom. Cilj nam je da produžimo dobre serije u napadu i odbrani, budemo mirni u završnici i dođemo do trijumfa", poručio je Šćekić.

Kapiten Banjalučana Boris Dragojević podsjetio je da su se Borac i Šenčur već sastali u pripremnom periodu, te da banjalučki košarkaši dobro poznaju stil igre gostiju.

"Znamo šta nas očekuje. U deficitu smo na visokim pozicijama i moraćemo da vodimo računa o njihovom ofanzivnom skoku koji nam je pravio velike probleme u pripremnoj utakmici. Šenčur je šuterska ekipa, tako da je glavni zadatak da zaustavimo njihov šut za tri poena i iskontrolišemo skok kako bismo razvili igru u tranziciji. Opušteniji pristup protivnika protiv naše mlade ekipe može biti naša šansa da ih iznenadimo", naglasio je Dragojević.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučka djeca kao temelj kluba

U Borcu ističu da se klupska strategija zasniva na dugoročnom radu i razvoju domaćih košarkaša. Portparol kluba Mihajlo Zvonar naglasio je da Banjalučani u sezonu ulaze sa ubjedljivo najmlađim sastavom u oba takmičenja.

"Od 15 igrača koliko se trenutno nalazi u rosteru prvog tima, čak 11 je iz Banjaluke. Naša ideja je da paralelno sa borbom za sredinu tabele u ABA 2 i Premijer ligi BiH razvijamo domaće igrače. Smatramo da će naša prava pobjeda doći za dvije ili tri godine, kada ovi mladi momci koji sada dobijaju priliku postanu kičma i okosnica ekipe", istakao je Zvonar.

(MONDO)