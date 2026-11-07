Treći poraz Borca poslije drame u Živinicama: Banjalučani umalo do preokreta u finišu

Košarkaši Borca doživjeli su treći poraz ove sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/ABA 2

U okviru šestog kola šampionata BiH Banjalučani su poraženi u Živinicama od istoimene ekipe, koja je zabilježila četvrti uzastopni trijumf.

BASKET ŽIVINICE - BORAC 80:76 (27:14, 19:18, 16:17, 18:27)

Domaći tim je najveću prednost stekao poslije prve četvrtine - 13 poena razlike (27:14), a na odmor se otišlo sa 14 pogodaka prednosti ekipe iz Živinica.

Očekivala se reakcija mladog tima Marka Šćekića u trećem kvartalu, ali su Živiničani rutinski čuvali prednost sve do posljednjeg minuta četvrte četvrtine, kada su crveno-plavi smanjili na samo poen razlike trojkom Nikole Šarića (74:73).

Ipak, Nemanja Milidragović je vratio trojku i pola minuta prije kraja utakmice vratio četiri razlike za domaće, pa je Šćekić pozvao minut odmora, nakon kojeg je Šarić opet pogodio šut za tri poena (77:76).

U narednom napadu precizan sa slobodnih bacanja bio je Srđan Tešić za "plus tri", potom je na drugoj strani Šarić promašio šut za izjednačenje, a kasnije i napravio grešku pri vođenju, pa su Živiničani osigurali petu ovosezonsku pobjedu i lidersku poziciju na tabeli.

Najefikasniji u pobjedničkom taboru bili su Lazar Đurović sa 14 poena, Heris Tajron Džamrod postigao je 13 koševa, Manuel Kuper De Šon 12, a dvocifreni učinak imali su još Srđan Tešić 11 i Nikola Tadić sa pogotkom manje.

Kod crveno-plavih prvo ime utakmice bio je Nikola Šarić sa 25 poena, Matija Tomašević je postigao 18, Boris Dragojević 17 a Srđan Adamović 15 koševa.



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(MONDO)