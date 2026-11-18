Goran Šašić je priznao da mu je najteže palo kada je Dušan Alimpijević dobio otkaz u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Printscreen/YouTube/EuroInsider

Goran Šašić je prvi čovjek trenerske organizacije Evrolige i čovjek koji je često u kontaktu sa generalnim menadžerima, čelnicima klubova. Tu je da pomogne, zaštiti trenere i učini sve što može. Tako je gostujući u jednom podkastu pričao o odlasku Željka Obradovića iz Partizana, ali i o još jednom srpskom treneru - Dušanu Alimpijeviću.

"Da, smatram da trenere prebrzo otpuštaju. Otkaz koji je mene lično najviše razbjesnio bio je momenat kada je Dušan Alimpijević otpušten u Crvenoj zvezdi. Zašto? Jer je pripadao mlađoj generaciji srpskih trenera sa velikim potencijalom i otpustite ga poslije samo tri mjeseca. Kapirate? Za mene ne postoji objašnjenje zašto", rekao je Šašić.

Vidi opis Goran Šašić: "Najviše me razbjesnio otkaz Dušana Alimpijevića u Crvenoj zvezdi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Pojasnio je da mu je to posebno teško palo, jer smatra da je Zvezda trebalo da mu da više vremena na klupi. Trenutno je Alimpijević na klupi Bešiktaša, igra u Evroligi i selektor je reprezentacije Srbije.

"Ne navijam ni za Zvezdu ni za Partizan"

Vidi opis Goran Šašić: "Najviše me razbjesnio otkaz Dušana Alimpijevića u Crvenoj zvezdi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ističe Šašić i da jedino navija za reprezentaciju Srbije i da nije klupski opredijeljen.

"Moj posao kao čovjeka koji radi kao sportski rukovodilac je da izgradim novu generaciju sportskih rukovodilaca. Za trenera je stvaranje nove generacije trenera, za igrače je nova generacija igrača. Ja ne navijam ni za jedan klub, navijam za reprezentaciju Srbije. Mnogi ljudi u Srbiji mi ne vjeruju kada to kažem, misle da sam ili za Zvezdu ili za Partizan", zaključio je Šašić.

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(MONDO)