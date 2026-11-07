Alimpijević se svađao sa novinarom poslije poraza u Evroligi: "Ne razumijem, šta hoćete da kažem?"

Dušan Alimpijević imao je raspravu sa novinarom poslije poraza Bešiktaša od Žalgirisa u Evroligi.

Izvor: Printscreen/YouTube/Besiktas basketbol

Bešiktaš je prilično lako i ubjedljivo izgubio od Žalgirisa u Istanbulu (83:67). Trener domaćeg tima Dušan Alimpijević bio je zbog toga vidno ljut i nervozan. Bijesan zbog prikazane partije, a onda ga je u jednom momentu i isprovociralo pitanje novinara na konferenciji za medije.

"Žalgiris je tim koji je sporije počeo sezonu, ali znamo kakav je to tim. Nema tu mnogo stvari da se promijene. Imali smo otvorene šuteve, promašili smo ih. Niko nije namjerno promašio. Nismo imali dobar dan, samo 26 odsto u šutu za tri poena", počeo je Alimpijević.

Jedan od novinara je konstatovao da je u pobjedama u Evroligi Bešiktaš imao oko 50 odsto ubačenih šuteva za tri, a u porazima oko 30 odsto. Zašto?

"Sve ste rekli pitanjem. Nemam šta da dodam. Ovaj tim previše zavisi od bekova. Kada ubace, lakše je igrati. To je sa svim timovima u Evroligi. Samo se ne slažem sa tim što ste nam čestitali na timskom trudu. To nije trud koji moramo da uložimo pred ovim navijačima, mora da bude drugačije. Nije isto da li je 20 ili šest razlike, ne bi smjelo da bude isto, moramo da pokažemo reakciju. Ako promašiš šut, ne znači da treba da odustaneš od igranja odbrane. Kad je bilo 20 razlike za njih, navijači nisu prestali da navijaju, ako oni ne stanu da nas podržavaju, zašto prestaneš da igraš odbranu. Loš dan u napadu ne znači da treba da stane odbrana."

Alimpijević se svađao sa novinarom

Interesting exchange between Dusan Alimpijevic and a reporter during the press conference. https://t.co/wzdV7AtrVN — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 6, 2026

Novinar ga je pitao za traženje tajm-auta i spomenuo je i meč sa Olimpijakosom i na to da tim poslije njegovih tajm-auta nije pokazao reakciju, da je loše igrao poslije tog traženog odmora. Spetljao se i sam novinar prilikom postavljanja pitanja, nije ga ni srpski stručnjak razumio.

"Ne razumijem? Šta hoćete? Šta vi sugerišete od tih tajm-auta koje spominjete? Šta je vaše pitanje? Hoćete da vam kažem šta sam očekivao od tog tajm-auta ili zašto sam ga tražio? Objasnite mi šta je vaše pitanje tačno", rekao je Alimpijević.

Dobio je dodatno pojašnjenje pitanja, koje i dalje nije bilo najjasnije.

"Šta sam očekivao od mojih igrača? Isto kao i prije početka meča. Možemo li da pređemo na naredno pitanje. Niste zadovoljni mojim odgovorom? Da vam kažem šta sam rekao na tajm-autu? Ne mogu..."

Šta je sa Vokerom?

Bešiktaš Žalgiris highlights Izvor: YouTube/Euroleague

Loni Voker je u prošlom kolu ubacio 30 poena, donio pobjedu u Bolonji protiv Virtusa, dok je protiv Žalgirisa dao samo sedam.

"Još uvijek nije 100 odsto spreman, osjeća određene bolove, oscilacije su normalne, nije mađioničar koji će da dođe i da ubaci 30 poena svaki meč. Ovdje postoji sistem, ne radi se o jednom igraču. Cijenimo što je htio da igra uprkos tom bolu. Vjerujemo da će biti bolji u narednim danima."

Na kraju je objasnio šta je bio plan igre za ovaj meč i zahvalio se publici na podršci.

"Imali smo drugačije ideje za ovaj meč, htjeli smo da izvlačimo Valančijunasa iz reketa, čovjeka koji dominira u reketu i znali smo kako stoji u defanzivi, bili smo spremni za to. Naši bekovi su bili otvoreni, obično postižu poene u tim situacijama. Još jednom želim da ponovim da razumijem da ponekad dođu ovakve utakmice, promašivali smo. Da je odbrana bila agresivnija i bolja sa njihove strane, pričao bih drugačije. Nismo koristili naše otvorene šuteve, dok su oni kaznili svaku našu grešku. Greške su dio košarke. Svako ko dođe u Bešiktaš treba da zna istoriju ovog kluba i da je postojao i prije njega, prije mene i da će postojati i poslije nas. Zato želim da se zahvalim navijačima na ljubavi koju nam daju, zahvalan sam što imam ovakve navijače", zaključio je Alimpijević.