Ludilo u režiji Dušana Alimpijevića: Pogledajte kraj meča i šut za pobјedu 0,2 sekunde do kraja

Nevјerovatan meč odigrali su Bešiktaš i Virtus i na kraju je Konor Morgan riješio sve nakon trojke koja je ušla na 0,2 sekunde do kraja.

Izvor: Arena Sport 2/screenshot

Kako je pobijedio Dušan Alimpijević u Bolonji! Bio je prežaljen njegov Bešiktaš, gubili su 101:97 na 48 sekundi do kraja, a onda smo vidjeli nestvaran kraj utakmice.

Prvo je Loni Voker dao trojku za 101:100, zatim je tim Virtusa promašio trojku, a onda je na dve stotinke do kraja lopta ušla u koš. Nakon pomaganja Virtusa u odbrani na kraju je Morgan ostao sam u uglu terena i postigao je trojku. Pogledajte kako je donio pobjedu rezultatom 103:101:

Pogledajte 00:40 Pobeda Virtusa u poslednjoj sekundi Izvor: Arena sport 2 Izvor: Arena sport 2

Nakon toga pozvana su dva tajmauta, a uz samo dvije stotinke koliko je ostalo na satu nije mogla ničemu da se nada ekipa Virtusa i Bešiktaš je upisao novu pobjedu.

Ko je heroj?

Naravno Konor Morgan sa poslednjom trojkom, ali ipak Loni Voker je dao 30 poena, a imao je 5 asistencija i 4 skoka. Skoti Vilbekin je upisao 16 poena, Venjen Gebrijel je dodao 1, a De Hulijus 10. Kod Virtusa Olston je imao 19, Frejzer 15, Mur 13, a Kokila i Kar po 11 poena.

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