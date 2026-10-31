Nesuđeno pojačanje Partizana je MVP Evrolige

Loni Voker odigrao je fenomenalnu partiju protiv Virtusa i donio Bešiktašu pobedu sa 30 ubačenih poena. Dovoljno da bude MVP kola Evrolige.
Loni Voker je odmah pokazao šta zna. Novi košarkaš Bešiktaša ponio je zvanje najkorisnijeg igrača devetog kola Evrolige (MVP). Priznanje je dobio zbog maestralne partije u pobjedi protiv Virtusa u Bolonji (101:103).
Imao je indeks korisnosti čak 36. Ubacio je 30 poena (2/4 za dva, 7/11 za tri i 5/9 sa penala). Uz to je imao četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Sve to bilo je dovoljno za individualno priznanje. Obradovao je i Dušana Alimpijevića, trenera turskog tima.
Iza njega bio je Teo Maledon sa indeksom 35, Nadir Hifi je imao 30, dok su Čima Moneke, Titi Vašington i Kenet Farid imali isti indeks - po 29.
Nesuđeno pojačanje Partizana
Loni Voker je ujedno i nesuđeno pojačanje Partizana. Dovodio se u vezu sa crno-bijelima ljetos, ali je umjesto Evrolige odlučio da proba da se vrati u NBA. Nije uspio da se izbori za mjesto u Denveru, pa je uslijedio povratak u Evropu. Obukao je crno-bijeli dres, samo onaj u Istanbulu, ne u Beogradu.
"Nadam se da ste uživali u šouu. Nastavljamo da radimo. Naravno da sam srećan zbog svoje partije, ali se ne radi ovdje samo o meni. Svaka čast Morganu koji je pogodio šut za pobjedu uz zvuk sirene. Mnogo igrača se razigralo u posljednjoj dionici, mi smo tim", poručio je Voker poslije meča u kom je ekipa Dušana Alimpijevića slavila u posljednjoj sekundi.
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