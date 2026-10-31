Nesuđeno pojačanje Partizana je MVP Evrolige

Loni Voker odigrao je fenomenalnu partiju protiv Virtusa i donio Bešiktašu pobedu sa 30 ubačenih poena. Dovoljno da bude MVP kola Evrolige.

Izvor: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Loni Voker je odmah pokazao šta zna. Novi košarkaš Bešiktaša ponio je zvanje najkorisnijeg igrača devetog kola Evrolige (MVP). Priznanje je dobio zbog maestralne partije u pobjedi protiv Virtusa u Bolonji (101:103).

Imao je indeks korisnosti čak 36. Ubacio je 30 poena (2/4 za dva, 7/11 za tri i 5/9 sa penala). Uz to je imao četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Sve to bilo je dovoljno za individualno priznanje. Obradovao je i Dušana Alimpijevića, trenera turskog tima.

Iza njega bio je Teo Maledon sa indeksom 35, Nadir Hifi je imao 30, dok su Čima Moneke, Titi Vašington i Kenet Farid imali isti indeks - po 29.

Nesuđeno pojačanje Partizana

Loni Voker MVP kola Izvor: YouTube/Euroleague

Loni Voker je ujedno i nesuđeno pojačanje Partizana. Dovodio se u vezu sa crno-bijelima ljetos, ali je umjesto Evrolige odlučio da proba da se vrati u NBA. Nije uspio da se izbori za mjesto u Denveru, pa je uslijedio povratak u Evropu. Obukao je crno-bijeli dres, samo onaj u Istanbulu, ne u Beogradu.

"Nadam se da ste uživali u šouu. Nastavljamo da radimo. Naravno da sam srećan zbog svoje partije, ali se ne radi ovdje samo o meni. Svaka čast Morganu koji je pogodio šut za pobjedu uz zvuk sirene. Mnogo igrača se razigralo u posljednjoj dionici, mi smo tim", poručio je Voker poslije meča u kom je ekipa Dušana Alimpijevića slavila u posljednjoj sekundi.

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