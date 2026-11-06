logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bešiktaš glatko izgubio u Evroligi: Alimpijevićev tim nemoćan pred Žalgirisom

Bešiktaš glatko izgubio u Evroligi: Alimpijevićev tim nemoćan pred Žalgirisom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bešiktaš je doživio poraz od Žalgirisa u Evroligi rezultatom 83:67, uz loš šut za tri poena.

Evroliga Žalgiris pobijedio Bešiktaš Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa pobijedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 83:67 u utakmici 10. kola Evrolige. Jako loše su šutirali igrači srpskog trenera Dušana Alimpijevića, prije svega za tri poena (6/23, 26 odsto), dok su za dva pogodili 42,4 odsto šuteva (19/45). Iskusni Entoni Braun jedini je u Alimpijevićevom timu pogodio više od jedne trojke i uz takve procente, bilo je nemoguće uradili bilo šta protiv čvrstog litvanskog velikana.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Azulas Tubelis sa 14 poena, Marijus Grigonis je dodao 13, dok je NBA centar Jonas Valančijunas imao dabl-dabl učinak od 12 poena i 11 skokova.

U ekipi Bešiktaša najbolji je bio kanadski centar Judžin Omoruji sa 17 poena, dok je Venjen Gejbrijel ubacio 14.

Žalgiris je u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi zabilježio šest pobjeda i četiri poraza, dok Bešiktaš ima skor 4-6..

Košarkaši Žalgirisa će u narednom, 11. kolu igrati protiv Armanija, koji je ranije večeras otpustio trenera Pepa Poetu, dok će Bešiktaš gostovati Asvelu.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka KK Bešiktaš KK Žalgiris Dušan Alimpijević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC