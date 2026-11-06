Otkaz u Evroligi: Gudurićev trener morao da ode, zna se ko ga menja

Armani iz Milana otpustio trenera Pepea Poetu nakon katastrofalnog starta u Evroligi. Luka Banki se pominje kao njegov mogući nasljednik.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Đuzepe Pepe Poeta nije više trener košarkaša Armanija iz Milana, saopštio je večeras italijanski velikan - trenutno posljednjeplasirani tim tabele Evrolige sa katastrofalnim skorom 1-9.

"Klub i njegovi vlasnici zahvaljuju Pepeu na posvećenosti, predanosti i entuzijazmu koje je unio u svoj rad - najprije kao pomoćni trener, a zatim i kao glavni trener. U toj ulozi osvojio je titulu prvaka (Skudeto), Kup Italije i Superkup. Želimo Pepeu sve najbolje u njegovim budućim privatnim i profesionalnim poduhvatima".

Armani će privremeno da preuzme trener Marko Ramondino, koji će ekipu da vodi na utakmici sljedeće nedjelje, saopštio je klub iz Milana.

Srpski internacionalac Marko Gudurić i njegovi saigrači iz Armanija nalaze se na 19. mjestu na tabeli Evrolige i imaju identičan skor sa Baskonijom, sa kojom zajednički nose evroligaški "fenjer".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Već se zna nasljednik?

Italijanski mediji navode da bi novi trener kluba iz Milana mogao da bude Luka Banki, koji je trenutno selektor košarkaške reprezentacije Italije.

Iskusni Italijan vodio je Armani od 2013. do 2015. godine, a posljednje role u Evroligi imao je na klupi Virtusa (2023/24) i Anadolu Efesa (2025)

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