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Neočekivan transfer na pomolu: Majk Tobi se vraća u Evroligu?

Neočekivan transfer na pomolu: Majk Tobi se vraća u Evroligu?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Bivši centar Crvene zvezde mogao bi da naplati dobre partije u Italiji.

Majk Tobi se vraća u Evroligu: Olimpija Milano kupuje centra Verone Izvor: MN PRESS

Olimpija Milano je u očajnoj seriji u Evroligi, od starta sezone su zabilježili samo jednu pobjedu, pa razmatraju nova pojačanja. Kako prenose španski mediji, na radaru italijanskog tima je bivši centar Crvene zvezde Majk Tobi, koji je kao igrač Verone proglašen za MVP-ja mjeseca oktobra u italijanskom prvenstvu.

Milano je ostao bez Devina Bukera na period od nekoliko mjeseci i pošto više nemaju pravo da angažuju igrača van teritorije Evropske unije, primorani su da se snalaze i nadaju da će im se rizik isplatiti.

Majk Tobi posjeduje slovenački pasoš, a u njegovom ugovoru postoji i otkupna klauzula za Evroligu u iznosu od 50.000 evra, što bi "manekeni" mogli sebi da priušte i da se nadaju da će Tobi ponoviti partije iz oktobra. Ako se iskusni centar dogovori sa Milanom, to će biti njegov povratak u Evroligu poslije dvije i po godine.

Majk Tobi je protekle dvije sezone nastupao za Gran Kanariju gdje je prešao iz Crvene zvezde, da bi ovog ljeta stigao u Veronu. Prije dolaska na Mali Kalemegdan igrao je za Barselonu i Valensiju, dok je imao i kratku epizodu u NBA ligi u dresu Šarlot Hornetsa.

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Tagovi

Majk Tobi Olimpija Milano Evroliga

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