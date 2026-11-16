Dušan Alimpijević objavio spisak od 24 igrača za FIBA kvalifikacije. Kapiten Vladimir Lučić se vratio u nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo. Na spisku je i ime Vladimira Lučića, kapitena Bajerna koji ove sezone igra odlično i vraća se u nacionalni tim.

Lučić je još u jesen 2024. rekao da je završio sa reprezentacijom, ali je po svemu sudeći promijenio tu odluku - na radost selektora i ljubitelja košarke u Srbiji.

Na spisku za mečeve protiv Litvanije (26. novembra) i Italije (29. novembra) su i drugi igrači evroligaša - Marko Gudurić (Armani), Vanja Marinković, Nikola Tanasković (Partizan), Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Vojin Medarević (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić, Filip Petrušev (Dubai).

Na spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Marko Barać, Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Stanojević, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

Reprezentaciju Srbije očekuju dvije utakmice u novembarskom prozoru – sa Litvanijom u gostima 26. novembra i Italijom u Beogradu tri dana kasnije. Srpski tim je drugu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo počeo pobjedama protiv Islanda kod kuće i Italije u Pezaru u avgustu.