Luka Banki je objavio spisak igrača za meč Italije u Beogradu. Azuri dolaze sa pojačanjima iz Evrolige.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u narednom periodu će igrati u FIBA kvalifikacionim prozorima, a rivali će joj biti Litvanija i Italija. Spisak prvog rivala sa kojim se Orlovi sastaju u Kaunasu već je objavio 24 imena, a sada je i Luka Banki odredio spisak igrača za meč u Beogradu 29. novembra u 19 sati.

Reprezentacije igraju pretposljednji krug kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo, a na tom putu Italijani će imati i pojačanja u timu. Luka Banki je na spisak dodao još dvojicu evroligaša - tu su Gabrijele Proćida i Alesandro Pajola. Nema sumnje da će košarkaš Real Madrida i igrač Partizana biti od velike važnosti, posebno jer će zbog obaveza u elitnom takmičenju vjerovatno biti dostupni tek za meč u prijestonici Srbije.

Italijanska reprezentacija započeće pripreme sa 16 košarkaša, koji će se okupiti u ponedjeljak. Među prvima će selektoru Luki Bankiju na raspolaganju biti Avudu Abas, Nikola Akele, Leonardo Kandi, Guljelmo Karuzo, Đovani Emeđuru, Niko Manion, Džon Petručeli, Marko Spisu, Amedeo Tesitori i Stefano Tonut.

Na spisku su i Đovani Veronezi i Andrea Kalcavara, koji su već imali priliku da debituju za nacionalni tim. Banki je, s druge strane, odlučio da prvi put u seniorsku selekciju pozove Lodovika De Anđelija, Andreu Loru i Čejka Nijanga, mlađeg brata Salijua Nijanga. U početnoj grupi nalazi se i Mirza Alibegović. Reprezentacija će u narednim danima postepeno biti kompletirana, pošto će se igrači priključivati nakon završetka obaveza u klubovima. Tomaso Baldaso, Muamet Diuf, Frančesko Ferari, Đampaolo Riči i Darijus Tompson očekuju se 25. novembra, dok će Gabrijele Proćida stići dan kasnije. U posljednji će se, 27. novembra, ekipi priključiti Alesandro Pajola.

Ko je sve na spisku reprezentacije Italije?

Luka Banki je izabrao 23 igrača koji će prestavljati Italiju na FIBA kvalifikacionim prozorima. Njegov tim ima skor 5-3 i trenutno se nalazi na trećem mjestu grupe J, iza se nalaze Litvanija (4-4), Bonsa i Hercegovina i Island koje imaju skor 3-5. Na prvom mjestu je nepobjediva Turska (8-0), a Srbija je druga sa šest pobjeda i dva poraza.

Avudu Abas

Nikola Akele

Leo Kandi

Guljelmo Karuzo

Đovani Emeđuru

Niko Manion

Džon Petručeli

Marko Spisu

Amedeo Tesitori

Stefano Tonut

Đovani Veronezi

Andrea Kalcavara

Lodoviko De Anđeli

Andrea Loro

Čejk Nijang

Mirza Alibegović

Tomaso Baldaso

Momo Diuf

Frančesko Ferari

Đampaolo Riči

Darijus Tompson

Gabrijele Proćida

Alesandro Pajola

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