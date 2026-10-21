Mančester junajted mijenja trenera: Kerik već bivši, novi šef je snimljen na stadionu

Mančester junajted je poslije još jedne bruke riješio da mijenja. Izgleda da će Antonio Konte zamijeniti Majkla Kerika na klupi.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester junajted se još jednom obrukao pod vođstvom Majkla Kerika. Komo ih je pobijedio sa 4:1 u Ligi šampiona, a nakon tog meča smo vidjeli da trener "crvenih đavola" nije htio da se pozdravi sa svojim igračima i samo je bijesno otišao u svlačionicu. Engleski mediji navode da je ovo vjerovatno posljednji meč Kerika na kluši.

Njegova budućnost na "Old Trafordu" je vrlo upitna, a tome je doprinijelo i to što se na stadionu našao Antonio Konte. Iskusni italijanski stručnjak snimljen je na tribinama kako gleda ovaj meč.

Još ranije se pisalo da su mečevi sa Lidsom i Komom ključne za njegovu sudbinu, a kako je Komo razbio Junajted, a sa Lidsom je tim Majkla Kerika odigrao neriješeno 1:1 izgleda da je gotovo sa Kerikom na klupi.

Mučenje Mančester junajteda

Otkako je Ser Aleks Ferguson otišao sa klupe Junajteda 2013. godine na klupi se promijenilo 11 trenera, a ovo je Keriku drugi mandat. Radili su Dejvid Mojes, Rajan Gigs, Luj van Gal, Žoze Murinjo, Ole Gunar Solšer, Ralf Rangnik, Erik Ten Hag, Rud Van Nistelroj, Ruben Amorim i Daren Flečer, pa nakon dva puta Majkla Kerika sada će izgleda Antonio Konte.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!