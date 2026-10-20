Erik ten Hag: "Kristijano Ronaldo nas je sve izdao, prvi put ovo pričam"

Erik ten Hag otkriva kako ga je Kristijano Ronaldo izdao i razočarao tokom zajedničkog rada u Mančester junajtedu.

Izvor: Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kristijano Ronaldo je već neko vrijeme u centru pažnje zbog negativnih stvari i prijeti da pokvari utisak koji smo o njemu imali svih ovih godina. Kao što je poznato, Kristijano Ronaldo je u sukobu sa Fudbalskim savezom Portugala, kao i selektorom Žoržom Žezusom koga je optužio za "spletke", poslije čega je napustio državni tim i u međuvremenu odlučio da se vrati u njega, dok je sada progovorio i njegov bivši trener Erik ten Hag.

Holanđanin, koji ga je trenirao u Mančester junajtedu, pa odlučio da ga "skloni" zbog nedovoljnog zalaganja i lošeg uticaja na grupu igrača, prvi put je ispričao da nije planirao da se "kola slome" na Kristijanu Ronaldu, ali da nije mogao da ga promijeni jer ga nije slušao.

Erik ten Hag optužio Ronalda

"Izdao je ekipu, a izdao je i mene, jer smo planirali s njim. Otputovao sam u Portugal da razgovaram s njim o svojim planovima prije nego što sam došao u Junajted. Očigledno je jedan od najboljih fudbalera u istoriji. Veoma sam ga poštovao, međutim tada sam, kao menadžer, morao da donesem racionalnu odluku", rekao je Erik ten Hag u intervjuu za "Atletik" i dodao kako Kristijano Ronaldo nije ni blizu spreman kako misli.

"Suočio sam ga s problemom njegove fizičke spreme. Mnogo puta sam mu govorio: 'Roni, svi žele da rade za tebe kako bi te doveli u pravu poziciju, ali ako ne možeš da uđeš u šesnaesterac, ne možeš ni da postigneš gol.' On nije bio sposoban za to. Pogrešno je predstavljati stvari tako da sam od njega očekivao da vrši presing i da se zbog toga iscrpljuje".

Kako kaže trener, Kristijano Ronaldo nije trčao ni kada je Junajted imao loptu, ni kada nije, prije svega zbog toga što nije bio spreman za Premijer ligu.

"Govorio je igračima: 'Čuvajte noge na treningu.' Razumijem to kada si u vrhunskoj fizičkoj formi, kada imaš treninge i možeš da štediš noge. Ali prvo moraš da treniraš kako bi dostigao odgovarajući nivo fizičke spreme", rekao je Ten Hag koga je Ronaldo žestoko razočarao.

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