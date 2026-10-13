Kristijano Ronaldo sve bliži 1.000 golu u karijeri: Pogodio u azijskoj Ligi šampiona

Kristijano Ronaldo nastavlja da niže golove u Saudijskoj Arabiji, postigavši 981. u karijeri protiv Neftčija.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo (41) u Saudijskoj Arabiji niže golove i gazi ka jubilarnom 1.000. u karijeri. "CR7" ovog ponedjeljka je bio strijelac u pobjedi Al-Nasra protiv Neftčija iz Uzbekistana 3:1 (2:0) u 2. kolu Lige šampiona.

U 42. minutu utakmice bivši as Liverpula Sadio Mane protrčao je po lijevoj strani, centrirao ka Ajmanu Jahji, Saudijcu koji je grudima spustio loptu ka Portugalcu. Okrenuo se nad njom i udarcem iz prve pocijepao mrežu Uzbekistanaca.

Bio je to 981. gol karijeri "vječnog" Kristijana Ronalda, koji je ranije u toku dana izjavio da se smatra najvećim igračem u istoriji fudbala. Pogledajte njegov protiv Neftčja:

الأسطورة يسجل الثاني #النصر_نيفيتشي https://t.co/2cp58qUAXz — مبارك الدوسري (@m455t1)October 12, 2026

Al-Nasr je ovim trijumfom osvojio prva tri boda u azijskoj Ligi šampiona, jer je u prvom kolu ubjedljivo izgubio od Al-Aina iz Emirata (4:0), kluba na čijoj klupi sjedi srpski stručnjak Vladimir Ivić.

Bilo je to prije mjesec dana u kojih se dogodilo zaista mnogo toga u životu i karijeri Kristijana Ronalda, jer je u međuvremenu prvi put samoinicijativno napustio reprezentaciju Portugala, ljut na selektora Žorža Žezusa. Ipak, te burne razmirice su po svemu sudeći brzo ostavljene po strani, pa bi "CR7" u međuvremenu mogao da se vrati u reprezentaciju već u novembru, na preostale mečeve Lige nacija.

Do tad će nastaviti da juri svoj golgeterski jubilej od 1.000 golova u dresu Al-Nasra i imaće niz prilika za to. Prva sljedeća ukazaće mu se 15. novembra, u utakmici protiv saudijskog Al-Ahlija na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Marino Pušić.

Bonus video:

Al Nasr - Neftči u azijskoj Ligi šampiona Izvor: YouTube/Mahmoud Shaker

(MONDO)