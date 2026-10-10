Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, ponovo će igrati za nacionalni tim u novembru ove godine.

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Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo napustio je nacionalni tim tokom septembarsko-oktobarskog okupljanja zbog očiglednih nesporazuma sa selektorom Žoržom Žesusom, ali... Iako je Ronaldo suspendovan, on bi trebalo da bude dio tima kada se reprezentacija okupi u novembru, za posljednja dva meča grupne faze Lige nacija.

Ove detalje, koji su potpuno neočekivani, otkrio je predsjednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa. On je istakao da svi jedva čekaju Ronaldov povratak, a i da je iskusni fudbaler spreman za taj korak iako je djelovalo da se u veoma ružnom stilu rastao sa reprezentacijom.

Vidi opis Šok-obrt: Kristijano Ronaldo se odmah vraća u reprezentaciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Savez, selektor i svi saigrači su saglasni: želimo povratak Kristijana. Očekujem da se vrati već tokom novembarske reprezentativne pauze”, kaže prvi čovjek portugalskog fudbala Pedro Proensa i dodaje: "I Kristijano želi da se vrati. On je najbolji svih vremena."