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Šok-obrt: Kristijano Ronaldo se odmah vraća u reprezentaciju

Šok-obrt: Kristijano Ronaldo se odmah vraća u reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, ponovo će igrati za nacionalni tim u novembru ove godine.

Kristijano Ronaldo vraća se u reprezentaciju Portugala Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo napustio je nacionalni tim tokom septembarsko-oktobarskog okupljanja zbog očiglednih nesporazuma sa selektorom Žoržom Žesusom, ali... Iako je Ronaldo suspendovan, on bi trebalo da bude dio tima kada se reprezentacija okupi u novembru, za posljednja dva meča grupne faze Lige nacija.

Ove detalje, koji su potpuno neočekivani, otkrio je predsjednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa. On je istakao da svi jedva čekaju Ronaldov povratak, a i da je iskusni fudbaler spreman za taj korak iako je djelovalo da se u veoma ružnom stilu rastao sa reprezentacijom.

"Savez, selektor i svi saigrači su saglasni: želimo povratak Kristijana. Očekujem da se vrati već tokom novembarske reprezentativne pauze”, kaže prvi čovjek portugalskog fudbala Pedro Proensa i dodaje: "I Kristijano želi da se vrati. On je najbolji svih vremena."

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Portugal Liga nacija

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