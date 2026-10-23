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Oglasio se Antonio Konte: Čista nagađanja

Oglasio se Antonio Konte: Čista nagađanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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"Moje ime se povezivalo s brojnim klubovima, ali trenutno nema pregovora u uznapredovaloj fazi", poručio je iskusni Italijan.

Antonio Konte Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Italijanski stručnjak Antonio Konte (57) ovog ljeta napustio je kormilo Napolija i od tada je bez angažmana.

Iskusni trener odlučio je da uzme pauzu i odmori od posla, a iako se njegovo ime u posljednje vrijeme pominje u medijima, Konte ističe da su u pitanju čista nagađanja.

"Nakon predivnog i uspješnog perioda na čelu Napolija, uzeću vrijeme koje mi je potrebno kako bih razmislio o tome kako i kada da se vratim trenerskom poslu. Biće to pažljivo promišljena odluka, ona koju ću donijeti kada budem vjerovao da su se stvorili pravi uslovi", istakao je Konte, a prenosi poznati italijanski insajder Fabricio Romano.

Prethodno se Konte dovodio u vezu sa selektorskim mjestom na klupi Italije, a nedavno se pominjao i kandidat za novog trenera Mančester junajteda, ukoliko Majkl Kerik dobije otkaz.

"Čitao sam izvještaje o finansijskim zahtjevima i traženju potpune kontrole koje sam navodno već postavio pred pomenute klubove, kao i o rezervama prema onome što je opisano kao moja 'jaka ličnost'. Ti izvještaji su neosnovani, jer trenutno ne postoji nikakva konkretna osnova za takve procjene.

Ukoliko se pojavi konkretna prilika, to će biti trenutak za razgovore s dotičnim klubom i zajedničko razmatranje uslova potencijalnog sporazuma, uz dužno poštovanje potreba obje strane, kao i kvaliteta i pristupa koji definišu moj rad kao trenera.

Do tada, sve pretpostavke o mojim zahtjevima i mojoj profesionalnoj budućnosti ostaju nagađanja i ne mogu se smatrati činjenicama", zaključio je Konte.

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Antonio Konte

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