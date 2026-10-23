Oglasio se Antonio Konte: Čista nagađanja

"Moje ime se povezivalo s brojnim klubovima, ali trenutno nema pregovora u uznapredovaloj fazi", poručio je iskusni Italijan.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Italijanski stručnjak Antonio Konte (57) ovog ljeta napustio je kormilo Napolija i od tada je bez angažmana.

Iskusni trener odlučio je da uzme pauzu i odmori od posla, a iako se njegovo ime u posljednje vrijeme pominje u medijima, Konte ističe da su u pitanju čista nagađanja.

"Nakon predivnog i uspješnog perioda na čelu Napolija, uzeću vrijeme koje mi je potrebno kako bih razmislio o tome kako i kada da se vratim trenerskom poslu. Biće to pažljivo promišljena odluka, ona koju ću donijeti kada budem vjerovao da su se stvorili pravi uslovi", istakao je Konte, a prenosi poznati italijanski insajder Fabricio Romano.

Breaking: Antonio Conte clarifies his future.“My name has been linked with numerous clubs, but there are currently no negotiations at an advanced stage.Following a wonderful and successful spell in charge of Napoli, I will take the time I need to consider how and when to return to management. It will be a carefully considered decision, one I will make when I believe the conditions are right.I have read reports of financial demands and requests for full control that I have supposedly already made to the clubs mentioned, as well as reservations about what has been described as my “strong personality”. These reports are unfounded, as there is currently no concrete basis for such assessments.Should a concrete opportunity arise, that will be the time to hold discussions with the club concerned and jointly consider the terms of a potential agreement, with due regard for both parties’ needs and the qualities and approach that define my work as a manager.Until then, any assumptions about my demands and my professional future remain speculation and cannot be treated as fact”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)October 23, 2026

Prethodno se Konte dovodio u vezu sa selektorskim mjestom na klupi Italije, a nedavno se pominjao i kandidat za novog trenera Mančester junajteda, ukoliko Majkl Kerik dobije otkaz.

"Čitao sam izvještaje o finansijskim zahtjevima i traženju potpune kontrole koje sam navodno već postavio pred pomenute klubove, kao i o rezervama prema onome što je opisano kao moja 'jaka ličnost'. Ti izvještaji su neosnovani, jer trenutno ne postoji nikakva konkretna osnova za takve procjene.

Ukoliko se pojavi konkretna prilika, to će biti trenutak za razgovore s dotičnim klubom i zajedničko razmatranje uslova potencijalnog sporazuma, uz dužno poštovanje potreba obje strane, kao i kvaliteta i pristupa koji definišu moj rad kao trenera.

Do tada, sve pretpostavke o mojim zahtjevima i mojoj profesionalnoj budućnosti ostaju nagađanja i ne mogu se smatrati činjenicama", zaključio je Konte.