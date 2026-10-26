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Jang upozorio Junajted zbog Kontea: "On je lud, stvarno lud"

Jang upozorio Junajted zbog Kontea: "On je lud, stvarno lud"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mančester junajted se suočava sa krizom, a Ešli Jang upozorava na rizike dolaska Antonija Kontea kao novog trenera.

Ešli Jang o mogućem dolasku Antonija Kontea u Mančester junajted Izvor: EPA/Roberto Bregani, Screenshot/YouTube/@skysportspremierleague

Mančester junajted prolazi kroz težak period, a sve glasnije se govori o mogućoj smjeni trenera Majkla Kerika. Među imenima koja se pominju kao potencijalni nasljednici nalazi se i Antonio Konte, ali bivši fudbaler Junajteda i Intera Ešli Jang smatra da bi njegov dolazak na "Old Traford" mogao da se pretvori u ozbiljan problem, posebno ako igrači nisu spremni da prihvate njegove zahtjeve.

Kerik se, prema pisanju britanskih medija, nalazi pred otkazom poslije veoma loše nedjelje za engleskog velikana. Junajted je u Ligi šampiona poražen od Koma rezultatom 4:1, a potom je na svom terenu izgubio od Bornmuta sa 3:0. Dodatni problem predstavljaju javne kritike pojedinih iskusnih igrača na račun kluba i načina na koji se donose odluke.

U takvim okolnostima, Konte se nameće kao jedan od mogućih kandidata za klupu Junajteda. Pored njega, pominju se i Edi Hau, Julijan Nagelsman, Unaj Emeri i Fabijan Hercler. Ipak, iako italijanski stručnjak iza sebe ima brojne trofeje, ali njegovi zahtjevi i metode rada izazivaju podijeljena mišljenja.

"On je, inače, lud, stvarno lud"

Jang je Kontea dobro upoznao tokom zajedničkog rada u Interu, sa kojim je u sezoni 2020/21 osvojio titulu prvaka Italije. Upravo zbog tog iskustva smatra da bi Junajted morao dobro da razmisli prije nego što mu povjeri ekipu.

"Radio sam sa njim u Interu. On je, inače, lud, stvarno lud", rekao je Jang gostujući u emisiji "Overlap Daily".

Bivši engleski reprezentativac uporedio je Konteovo ponašanje tokom utakmica sa onim koje pokazuje Dijego Simeone, ističući da italijanski trener ne prestaje da daje instrukcije sa aut-linije. Posebno je naglasio intenzitet treninga, tokom kojih igrači moraju mnogo da trče i rade pod velikim fizičkim opterećenjem.

"Pomalo je kao Dijego Simeone pored terena. Stalno ga čujete, ne prestaje da govori. Treninzi su veoma intenzivni i ima mnogo trčanja", objasnio je Jang.

"Bilo je mnogo toga što je radio"

Ipak, nisu samo treninzi bili zahtjevni. Jang se prisjetio i dugih sastanaka na kojima se detaljno analizirala svaka utakmica, naročito kada bi Inter doživio poraz. Prema njegovim riječima, takvi sastanci ponekad su trajali i po nekoliko sati.

"Bilo je mnogo toga što je radio. Treninzi su se često svodili na igru 11 na 11, što je ponekad znalo da bude pomalo dosadno. I sastanci su bili dugi. Kada kažem dugi, mislim na to da bismo, ako izgubimo utakmicu, došli na sastanak i Konte bi zaustavljao analizu praktično kod svake situacije. Mogli smo da ostanemo tamo tri ili četiri sata. U jednom trenutku pomislite: 'Hajde, budimo ozbiljni'", ispričao je Jang.

Upravo zbog takvog načina rada Jang smatra da Konteov dolazak u Mančester junajted nosi određeni rizik. Italijanski stručnjak poznat je po visokim zahtjevima, disciplini i intenzitetu, a njegov uspjeh u novom klubu zavisio bi i od toga da li su igrači spremni da prihvate takav pristup.

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Tagovi

Ešli Jang Mančester junajted fudbal Premijer liga Antonio Konte

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