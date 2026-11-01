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Majkla Kerika pitali da li ostaje trener Mančester junajteda: Rekao je samo jednu riječ i otišao

Majkla Kerika pitali da li ostaje trener Mančester junajteda: Rekao je samo jednu riječ i otišao

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Majkl Kerik je istakao da će ostati na klupi Mančester junajteda i na meču sa Romom u Ligi šampiona.

Majkl kerik ostaje trener mancester junajteda Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Majkl Kerik je izustio samo jednu riječ kada su ga pitali da li će biti trener na narednom meču Mančester junajteda. Nakon još jednog teškog poraza "crvenih đavola" na to pitanje je novinarima odgovorio samo sa: "da". 

Nakon crvenog kartona Lisandra Martineza, penala za Čelsi i poništenog pogotka Junajteda "plavci" su pobijedili sa 2:0 (0:0) što je bila deveta utakmica Junajteda bez pobjede i treći uzastopni poraz. I ranije se pričalo o tome da je Antonio Konte spreman da preuzme tim, ali sada i oni naklonjeni Keriku očekuju smjenu. 

"Bilo je mnogo emocija. Sjajan smo klub, ali želimo da pobjeđujemo utakmice. Navijači se mnogo trude da bi platili da nas gledaju kako igramo. Mogli ste da vidite danas da su momci imali utakmicu pod kontrolom, a onda su se neke stvari odigrale vrlo brzo. Sada je tu mnogo emocija", rekao je poslije meča Kerik. 

Dablin napao Martineza

Nekadašnji napadač Mančester junajteda i reprezentacije Engleske Dion Dablin je istakao da ne treba upirati prstom samo u Majkla Kerika.

"Nadam se da će neko da pomene Martinezovu glupost jer dolazi vrijeme kada će analitičarima neko morati nešto da kaže. Putuju po cijeloj državi,. a nisu iskreni i ne kritikuju igrače koje bi trebalo. Mislim da je tu mnogo igrača u dresu Mančester junajteda koji nisu iskreni sami sa sobom i koji treba da se pogledaju u ogledalo", rekao je Dablin. 

(MONDO)

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00:13
Kevin De Brujne otišao iz Mančester sitija
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

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Mančester junajted Majkl Kerik

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