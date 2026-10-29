Bizaran protest navijačice Mančester junajteda: Dok Majkl Kerik ne dobije otkaz objavljivaće gole grudi!

Kriza u Mančester junajtedu se produbljuje, a nezadovoljstvo navijača dostiglo je tačku u kojoj se poseže za vrlo neobičnim metodama pritiska na upravu.

Izvor: Instagram/skylarskye14

Među najglasnijima našla se poznata navijačica kluba, Skajlar Skaj, koja je najavila radikalan protest - objavljivaće fotografije golih grudi svakog dana dok Majkl Kerik ne napusti trenersku klupu.

Nesvakidašnja kampanja munjevito je privukla pažnju na društvenim mrežama, pa se neutralni ljubitelji fudbala već šale da Kerik treba da ostane što duže na "Old Trafordu".

Ipak, za pristalice engleskog velikana situacija je daleko od zabavne jer je Junajted u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

Posljednju pobjedu "crveni đavoli" upisali su još 10. septembra, kada su u Ligi šampiona savladali azerbejdžanski Sabah sa 4:0. Nakon toga uslijedila je crna serija bez trijumfa - poraz u gradskom derbiju od Mančester sitija (1:0), remiji protiv Totenhema i Fulama (oba 1:1), kao i neuspjeh u Madridu protiv Atletika (2:0). Loša forma nastavljena je novim ligaškim remijem protiv Lidsa (1:1), debaklom u Ligi šampiona protiv Koma (4:1) i teškim porazom od Bornmuta (0:3).

Ipak, Kerik je zasad dobio povjerenje uprave pred mečeve sa Čelsijem i Romom, ali ne bi bilo iznenađenje da u slučaju neuspjeha postane bivši.

U tom slučaju, engleski mediji spominju Julijana Nagelsmana kao potencijalnog kandidata.

(MONDO)