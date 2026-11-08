Gdje je i šta radi Nemanja Vidić? Ferguson ga pozvao na "Old Traford", u staro društvo

Nemanja Vidić prisustvovao je svečanosti na Old Trafordu u čast Aleksa Fergusona, zajedno sa bivšim saigračima iz Mančester junajteda.

Izvor: Twitter/Man Utd/Screenshot

Legendarni srpski fudbaler Nemanja Vidić boravio je prethodne večeri na "Old Trafordu" na kome je priređena svečanost u čast sera Aleksa Fergusona (84). Bivši i sadašnji fudbaleri Mančester junajteda okupili su se na "Old Trafordu" kako bi obilježili jedan od najvažnijih dana u istoriji kluba - dolazak Fergusona na klupu "crvenih đavola".

Naravno, to je značilo da je specijalnu pozivnicu dobio i Vidić, nezamjenljivi štoper i kapiten Junajteda, Fergusonov miljenik. Vidić nije mogao da propusti večeru sa bivšim šefom i nekadašnjim saigračima s kojima je i dalje u odličnim odnosima.

What a photo ❤️Past and present Reds gathered at Old Trafford last night to honour the 40th anniversary of Sir Alex joining the club @VdSar1970 https://t.co/jWejVKdxsl — Manchester United (@ManUtd)November 8, 2026



Osim njega, večeri su prisustvovali i Havijer Ernandez, Robin van Persi, Majkl Kerik, Džon Ošej, Džoni Evans, Daren Flečer, Van der Sar i mnogi drugi. Naravno, tu su bili i igrači koji su iz "mlađe" i "starije" garde od Vidićeve generacije, tako da su naravno bili pozvani i fudbaleri koji su ponikli na "Old Trafordu" i dobili su šansu baš kod Fergusona: Gigs, Skols, Nevil i drugi.

A photo from last night where Sir Alex Ferguson hosted an anniversary dinner to celebrate 40 years since joining Manchester United.Can you name them all? https://t.co/yrfFq2gDmV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)November 8, 2026



Aleks Ferguson je inače 1986. godine sjeo na klupu Junajteda, stigao je iz škotskog Aberdina, a prvo je cilj bio da sačvua ekipu u elitnom rangu i postepeno je krenuo da diže klub iz pepela.

Škot je sa Junajtedom osvojio čak 13 titula Premijer lige u tom periodu, pet puta je podizao FA Kup, četiri puta Liga kup, dok je donio i dvije titule Lige šampiona - uz dva još izgubljena finala. Otišao je iz kluba 2013. godine i od tada je u penziji, a nažalost Junajted ne može da se pohvali da je od tada bilježio uspjehe.

Gdje je i šta radi Nemanja Vidić?

Nemanja Vidić (45) postao je fudbaler Mančester junajteda u zimu 2005. godine, kada je doveden iz Spartaka iz Moskve za 7 miliona funti. U prvi mah teško mu je išlo privikavanje na engleski stil fudbala i jedva da je igrao, da bi potom postao partner Rija Ferdinanda u odbrani s kojim je oformio jedan od najboljih štoperskih tandema u istoriji fudbala. Ukupno je odigrao 300 utakmica za "crvene đavole" i postigao je 21 gol, a otišao je godinu dana poslije odlaska Fergusona u penziju - u Inter u kome se kratko zadržao i penzionisao i sam 2016. godine zbog povreda.

Trenutno se spominje kao potencijalni kandidat za mjesto na čelu Fudbalskog saveza Srbije (FSS), na koje se preporučivao i prije nekoliko godina.





