Mančester junajted izabrao novog trenera: Deceniju ga čekaju na Old Trafordu

Mančester junajted je odlučio da prekine saradnju sa Majklom Kerikom i dovede Gereta Sautgejta kao novog trenera, nakon decenije čekanja.

Izvor: CLEMENS BILAN/EPA

Majkl Kerik nije uspio i nakon još jedne blijede partije Mančester junajteda, klub je odlučio da prekine saradnju sa njim, iako je imao podršku legendi kluba. Junajted nije ni blizu forme u kojoj je bio kada je Kerik preuzeo ekipu od Rubena Amorima i uspio tada za kratko vrijeme da kao vršilac dužnosti popravi situaciju, pošto je u međuvremenu ušao u sukob sa Brunom Fernandešom i još nekim drugim igračima, dok su se redale sramotne partije njegovih igrača.

Zato će Mančester junajted dovesti novog trenera i po svoj prilici to će biti engleski stručnjak Geret Sautgejt (56), koji se gotovo već deceniju spominje kao potencijalni šef na "Old Trafordu". Tek sada je izgleda došlo do dogovora.

Prema informacijama iz Engleske, vjeruje se da bi saradnja sa Sautgejtom trebalo da bude ozvaničena do kraja dana, baš za vrijeme reprezentativne pauze. To je obično idealan trenutak da se "krene ispoečtka", tako da će Sautgejt imati i nešto više vremena za treninge sa ekipom, s tim da neće imati baš sve momke na raspolaganju.

Ko je Geret Sautgejt?

Izvor: HOLLIE ADAMS / POOL/BLOOMBERG POOL

Bivši reprezentativac Engleske i nekadašnj defanzivac Kristal palasa, Aston vile i Midlsbroa počeo je svoju trenersku karijeru još prije dvije decenije. Sjeo je na klupu Midlsbroa, u kome je završio igračku karijeru, pa ga je vodio tri godine. Napravio je potom pauzu i preuzeo mladu reprezentaciju Engleske od 2013. do 2016. godine, a zatim je vodio "A" reprezentaciju Engleske. S njom je dva puta igrao finale Evropskog prvenstva - i oba puta izgubio.

Bez posla je od Evropskog prvenstva u Njemačkoj kada se rastao sa "Gordim Albionom", a kao trener Junajteda spominje se još od davnih dana, trebalo je da zamijeni još Luja van Gala.

Svi treneri Junajteda od odlaska Fergusona

Svima je jasno da je Mančester junajted sasvim drugi klub od kada je ser Aleks Ferguson odlučio da se penzioniše i čini se da od tada na Old Trafordu nisu niti jednom pogodili. Evo ko je sve bio trener velikana iz Mančestera: