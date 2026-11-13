Počinje nova era u Mančester junajtedu: Hrvat prvi dolazi kod Maurisija Poketina?

Mančester junajted započinje novu eru sa Maurisijom Poketinom, a prvi transfer bi mogao biti hrvatski fudbaler Martin Baturina iz Koma.

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Mančester junajted od danas ulazi u novu eru - sa Maurisijom Poketinom na klupi. Deset godina nakon što je ser Aleks Ferguson predložio Poketina za trenera Junajteda, gazde kluba sa "Old Traforda" odlučile su da ukažu povjerenje Argentincu za koga je čak plaćeno i obeštećenje Fudbalskom savezu SAD.

Deset miliona dolara koštala je Poketinova "sloboda" i to dovoljno govori koliko je Junajted želio bivšeg trenera Totenhema, Čelsija i Pari Sen Žermena na svojoj klupi. Naravno, neće moći baš preko noći da ispravi stvari, čeka ga ekipa u rasulu, na tek 18. mjestu na tabeli, sa narušenom atmosferom u svlačionici, pa tako već od januara treba očekivati veliki broj transfera i promjena u igračkom kadru.

Baturina prvo pojačanje Junajteda?

Prema izvještajima iz Engleske, prvo pojačanje Mančester junajteda u Poketinovoj eri mogao bi da bude hrvatski fudbaler Martin Baturina (23) iz Koma. U porazu Hrvatske od Engleske (2:1) oduševio je tamošnje medije, a znamo da od dolaska u Komo igra jako dobro i da pravi razliku kad god je na terenu.

S obzirom na to da Bruno Fernandeš, kapiten ekipe, odbija da produži ugovor, djeluje da bi Baturina mogao da bude njegova zamjena, pošto igra na istoj poziciji - ofanzivnog veznog.

Takođe, Baturina je već oduševio protiv Junajteda u Ligi šampiona (4:1), dok je dao gol Engleskoj na SP, kao i Arsenalu na pripremama. Njegova statistika nije tako impresivna - ima pet golova i dvije asistencije na 14 nastupa za Komo u svim takmičenjima - međutim na svakom dijelu terena pravi razliku i pokazuje da je vrhunski fudbaler.

Koliko bi koštao Baturina?

Imao je Komo i ljetos ponuda za Baturinu i odlučio je da ih sve odbije, a prema posljednjim informacijama teško da bi Junajted mogao da plati manje od 80 miliona evra. Ipak, s obzirom na to da je u pitanju zimski prelazni rok, vidjećemo da li će Italijani uopšte željeti da pregovaraju ili će čekati ljeto.

Baturina je inače u Komo došao u ljeto 2025. godine iz Dinama za 18 miliona evra, s tim da uz bonuse taj iznos može da skoči i na 25. Uz to, Dinamo Zagreb ima i 15 odsto od idućeg transfera.

Šta još treba Junajtedu?

Mančester junajted je tokom ljeta potrošio oko 170 miliona evra na nove fudbalere, ali utisak je da nije značajno popravio igrački kadar. Stigli su Karlos Baleba iz Brajtona za 76 miliona evra (jedva da je igrao zbog povrede), pa Andrej Santos iz Čelsija za 57, odnosno iskusniji Juri Tilemans iz Aston vile za 41.

Sva trojica igraju u veznom redu, a Junajtedu škripi i na mjestu lijevog i desnog beka, štopera, pa čak i napadača zbog povrede Benjamina Šeška.

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(MONDO)