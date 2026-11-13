Nakon 10 godina Mančester junajted poslušao Ser Aleksa: Da li je Maurisio Poketino zakasnio na Old Traford?

Mančester junajted je konačno poslušao ser Aleksa i angažovao Maurisija Poketina, koji dolazi na Old Traford poslije 10 godina od njegovog prijedloga.

Izvor: MN PRESS

Mančester junajted je u četvrtak smijenio Majkla Kerika poslije treninga u Keringtonu, a dan kasnije zvanično je potvrdio ono što se spekuliše već danima. Novi trener "crvenih đavola" biće Maurisio Poketino, za koga je Junajted morao da plati obeštećenje Fudbalskom savezu SAD, pošto je imao važeći ugovor.

Novi trener će Junajted tako koštati oko 10 miliona dolara, a interesantno je da na "Old Traford" stiže tačno 10 godina od kada je ser Aleks Ferguson predložio klubu da ga angažuje. U to vrijeme Argentinac je bio na klupi Totenhema i polako je sklapao tim koji će 2019. godine igrati i finale Lige šampiona, međutim nisu imali sluha u Junajtedu za to, posebno jer je Aleks Ferguson prethodno savjetovao i angažovanje Dejvida Mojsa, što se završilo katastrofalno.

U međuvremenu, Poketino je napustio Totenhem i trenirao je Pari Sen Žermen, Čelsi, dok je bio selektor SAD na Svjetskom prvenstvu ove godine.

Vidjećemo da li će uspjeti da preokrene situaciju u korist "crvenih đavola" koji su u ovom trenutku na tek 18. mjestu Premijer lige sa osam bodova. "Crveni đavoli" se nalaze u zoni ispadanja, a već idućeg vikenda Maurisio Poketino će debitovati i to u derbiju protiv Liverpula na "Enfildu".

Svi treneri Mančester junajteda

Svima je jasno da je Mančester junajted sasvim drugi klub od kada je ser Aleks Ferguson odlučio da se penzioniše i čini se da od tada na Old Trafordu nisu niti jednom pogodili. Evo ko je sve bio trener velikana iz Mančestera:

Dejvid Mojes 2013 - 2014

Rajan Gigs 2014*

Luj Van Gal 2014 - 2016

Žoze Murinjo 2016 - 2018

Ole Gunar Solskjer 2018 - 2021

Majkl Kerik 2021*

Ralf Rangnik 2022 - 2024

Erik Ten Hag 2022 - 2024

Rud Van Nilsteroj 2024*

Ruben Amorim 2024 - 2026

Daren Flečer 2026*

Majkl Kerik 2026

Maurisio Poketino 2026 -

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(MONDO)