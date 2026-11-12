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Mančester junajted otpustio Majkla Kerika!

Mančester junajted otpustio Majkla Kerika!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mančester junajted je potvrdio da je Majkl Kerik napustio funkciju glavnog trenera nakon razočaravajućeg starta sezone.

Majkl Kerik Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Mančester junajted saopštio je da je Majkl Kerik "napustio funkciju" glavnog trenera.

Kerik se kao igračka legenda vratio u klub u januaru i predvodio ekipu do trećeg mjesta u Premijer ligi, ostvarivši 12 pobjeda u preostalih 17 utakmica sezone 2025/26., pri čemu je sakupio najveći broj bodova u ligi tokom tog perioda. Ipak, nakon razočaravajućeg početka sezone i pada u zonu ispadanja, "klub je došao do izuzetno teškog zaključka da je promjena neophodna kako bismo ostvarili naše ambicije".

Sa Old Traforda su naglasili da će taj stadion uvijek biti Kerikov dom.

"Majkl jeste i uvijek će biti legenda Mančester junajteda. Baš kao što je to činio kao igrač, pokazao je najviše standarde posvećenosti i profesionalizma tokom svog ponovnog boravka u klubu. Njegovo vođstvo i uspjesi iz prošle sezone uvijek će ostati u lijepom sjećanju."

S obzirom na to da je već danima poznato da će Kerik dobiti otkaz i da se traži novi trener, već je skoro poznato da će novi trener biti Maurisio Poketino.

"Klub namjerava da u najkraćem mogućem roku imenuje stalnog nasljednika", odložio je Junajted to zvanično imenovanje.

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Tagovi

Mančester junajted fudbal treneri Majkl Kerik Premijer liga

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