Danska vojska je bila spremna da digne u vazduh aerodrome na Grenlandu: Procurili tajni detalji

Medijski izvještaji sugerišu da je Kopenhagen očigledno bio spreman da brzo reaguje u slučaju da Tramp zaista ostvari svoje prijetnje i pokrene invaziju na Grenland.

Danski vojnici, koji su u januaru prebačeni na Grenland bili su spremni da dignu u vazduh ključne piste na aerodromima zbog straha da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da pokrene invaziju na to arktičko ostrvo, prenosi danski javni servis DR.

Pozivajući se na izvore u danskoj vladi i vojsci, kao i među evropskim saveznicima, DR navodi da su dopremljene i zalihe krvi kako bi se zbrinuli ranjeni u slučaju borbi.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da su dva evropska zvaničnika kasnije potvrdila ovaj izvještaj. Dansko ministarstvo odbrane saopštilo je za medije da "nema komentar". Visoki danski vojni zvaničnik, koji je govorio anonimno, rekao je za BBC da je "samo mali broj ljudi bio upoznat sa operacijom iz bezbjednosnih razloga".

I Sjedinjene Američke Države i Danska su članice NATO-a, a pitanje Grenlanda, inače poluautonomnog dijela Danske, unijelo je duboke podjele između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika.

Tramp je više puta izjavio da SAD treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom iz bezbjednosnih razloga što su lideri ostrva i Danske kategorički odbili.

Medijski izvještaji sugerišu da je Kopenhagen očigledno bio spreman da brzo reaguje u slučaju da Tramp zaista ostvari svoje prijetnje. DR navodi da je izvještaj zasnovan na 12 izvora iz vrha danske vlade i vojske, kao i na izvorima među saveznicima Danske u Francuskoj i Njemačkoj.

Oni su rekli da je Kopenhagen zatražio političku podršku od Pariza i Berlina, kao i od nordijskih zemalja, u suočavanju sa Trampom, kroz demonstraciju snažne evropske solidarnosti i održavanje više zajedničkih vojnih aktivnosti na Grenlandu.

Međutim, izvori navode da je situacija eskalirala 3. januara, kada su elitne američke snage u brzoj operaciji u Karakasu zarobile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Dan kasnije, Tramp je rekao novinarima da će se "pozabaviti Grenlandom za otprilike dva mjeseca" i ponovio da im je "Grenland potreban zbog nacionalne bezbjednosti".

"On je toliko strateški važan. Grenland je svuda okružen ruskim i kineskim brodovima", poručio je Tramp, doduše bez dokaza.

Visoki izvor iz danskih bezbjednosnih krugova je rekao za DR: "Kada Tramp stalno govori da želi da preuzme Grenland, a onda se desi ono što se desilo u Venecueli, morali smo ozbiljno da razmotrimo sve scenarije".

U međuvremenu, drugi evropski zvaničnik rekao je za FT da su Amerikanci poslije Venecuele mislili da mogu sve.

Manji vojni kontingent danskih, francuskih, njemačkih, norveških i švedskih vojnika je ubrzo potom prebačen u glavni grad Grenlanda, Nuk, i u Kangerlusuak, gdje se nalazi aerodrom.

U to vrijeme, francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da će početni kontingent biti pojačan "kopnenim, vazdušnim i pomorskim sredstvima".

DR navodi da je naknadno raspoređivanje uključivalo elitne danske vojnike i francuski kontingent obučen za ratovanje u hladnim, planinskim uslovima. Danski avioni i jedan francuski ratni brod upućeni su ka sjevernom Atlantiku.

Raspoređivanje je predstavljeno kao dio zajedničkih vojnih vježbi pod danskim vođstvom.

Danska je donijela odluku da će njeni vojnici pružiti otpor ukoliko SAD izvrše invaziju, a vojnici su takođe bili spremni da dignu u vazduh piste u Nuku i Kangerlusuaku kako bi sprečili slijetanje američkih vojnih aviona, navodi medij.

"SAD bi morale da izvedu neprijateljski čin da bi došle do Grenlanda", rekao je izvor iz danske odbrane, uz priznanje da bi trupe vjerovatno teško mogle da odbiju američki napad.

Tramp se ipak predomislio 21. januara kada je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu izjavio: "Ne želim da koristim silu. Neću koristiti silu. Sve što Sjedinjene Države traže jeste mjesto koje se zove Grenland".

Na kraju je izjavio da želi "hitne pregovore" kako bi se pronašao kompromis i dodatno smanjile tenzije.

(EUpravo zato/BBC)