Zašto je Grenland važan za nauku? U njegovom ledu, kao i ispod njega, kriju se brojne tajne i resursi

Pejzaž u kom dominira beskonačno bijelo prostranstvo, Grenland, djeluje kao beznačajna ledena pustinja. Međutim, baš tu, na najvećem ostrvu naše planete, odvijaju se neka od najsloženijih istraživanja moderne nauke.

Izvor: Shutterstock

80 odsto teritorije ostrva prekriveno je ledom, toliko debelim da kada bi se potpuno otopio, globalni nivoi mora bi porasli za 7 metara. Ovo bi sa sobom potencijalno imalo katastrofalne posledice za gradove na obalama širom svijeta: Džakartu, Bangkok, Majami, Veneciju, Aleksandriju i druge.

Upravo u njemu, kriju se informacije koje naučnicima pružaju uvide koji se ne odnose samo na trenutne klimatske uslove, već i na klimu koja sežu milenijumima unazad.

Izvor: Shutterstock

Da li ćemo otkriti šta se krije iza tajne dugovječnosti? Jedna od specifičnih vrsta koja je predmet istraživanja na Grenlandu, ili bolje rečeno na njegovim obalama, jeste grenlandska ajkula. Vrsta koja može da živi i do nekoliko vijekova u uslovima ekstremnih hladnoća. Sekvenciranjem njenog genoma, naučnici se nadaju da će bolje razumjeti proces starenja i možda pronaći načine za primjenu tih saznanja u medicini.

Grenland nam pomaže da "razotkrijemo" misterije svemira

Priča se ne završava proučavanjem leda, ipod njega nalaze se stijene stare koliko i sama planeta. Njihovim analiziranjem, dolazimo do saznanja o poreklu života i rješavanju misterija koje bi nam mogle pomoći da u budućnosti naselimo druge planete.

S druge strane, zbog blizine Sjevernom polu, Grenland je i idealna tačka za proučavanje solarnog vjetra (koji utiče na pojavu aurora) i njegovog uticaja na magnetna polja Zemlje.

Boljim razumijvanjem ovih događaja, imamo više šanse da zaštitimo kritične infrastrukture uslijed ekstremnih događaja u svemiru.

Izvor: Shutterstock

Politika i resursi

Međutim, Grenland nije samo naučni, već i politički centar. Velike sile sve više pokazuju interesovanje za ovaj region, jer se otvaraju nove arktičke rute. Ostrvo je bogato resursima, poput rijetkih minerala, među kojima je i litijum. Ključnog za razvoj novih tehnologija, posebno u industriji baterija.

Izvor: Shutterstock / Kedardome

Iako su političke tenzije u ovom regionu sve veće, naučnici upozoravaju da one ne bi smjele da ugroze međunarodnu saradnju koja je neophodna za dalja istraživanja. Jer kako smatraju, samo kroz globalnu saradnju možemo otkriti tajne prošlosti, ali i da naučimo više o svemiru i prirodi.

Izvori: CHN/The Conversation/Nature