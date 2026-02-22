Stigao odgovor Trampu iz Danske: Grenlandu nije potrebna zdravstvena pomoć iz drugih zemalja

Grenlandu nije potrebna zdravstvena pomoć iz drugih zemalja, izjavio je danski ministar odbrane Trels Lund Poulsen.

Izvor: BJORN LARSSON ROSVALL / AFP / Profimedia

"Stanovništvo Grenlanda dobija potrebnu zdravstvenu zaštitu. Ako im je potrebno specijalizovano liječenje, dobijaju ga na Grenlandu ili u Danskoj", rekao je Poulsen.

On je dodao da ne postoji potreba za posebnom inicijativom za zdravstvenu zaštitu na Grenlandu, prenio je AFP. Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je ranije da će poslati bolnički brod na Grenland da bi stanovnici ostrva bili zdravstveno zbrinuti.

Lokalna samouprava Grenlanda potpisala je početkom februara sporazum sa Kopenhagenom o poboljšanju liječenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama.